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Уголовное дело возбудили против замгендиректора ОАО "Гомельстекло"

21.09.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и логистике ОАО «Гомельстекло». Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Замгендиректора подозревается в причинении предприятию ущерба в особо крупном размере — на общую сумму 205 537,9 тыс. российских рублей (3 500 долларов).

Уголовное дело также возбуждено в отношении начальника Стародорожского лесопункта ОАО «Фандок», ему вменяют ч.3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Начальник лесопункта подозревается в хищении 7160 л дизельного топлива и 2 436 л бензина, их последующем списании как израсходованных на работы в мастерских.

Материалы уголовных дел переданы в Следственный комитет Беларуси для предварительного расследования.

 
 
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Замгендиректора подозревается в причинении предприятию ущерба в особо крупном размере - на общую сумму 205 537,9 тыс. российских рублей (3 500 долларов).

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