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Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года
21.09.2017 14:47 — Новости Общества | БелТА
Сергей Попков
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года, сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре БЕЛТА.
"Срок у нас жесткий - 1 июля 2018 года система должна заработать", - сказал Сергей Попков.
Проект позволит обеспечить замену внутреннего паспорта гражданина Беларуси на ID-карту. Она станет полноценным средством идентификации граждан.
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года, сообщил сегодня журналистам министр связи и...
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