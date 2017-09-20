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Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года

21.09.2017 14:47 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года
Сергей Попков

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года, сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре БЕЛТА.

"Срок у нас жесткий - 1 июля 2018 года система должна заработать", - сказал Сергей Попков.

Проект позволит обеспечить замену внутреннего паспорта гражданина Беларуси на ID-карту. Она станет полноценным средством идентификации граждан.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система заработает 1 июля 2018 года, сообщил сегодня журналистам министр связи и...

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