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СМИ: Николая Караченцова перевели в реанимацию
21.09.2017 14:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Состояние народного артиста России Николая Караченцова ухудшилось, в связи с чем его перевели в реанимационное отделение, сообщили в четверг РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Его состояние тяжелое, он в реанимации", — рассказали собеседники агентства.
Сын артиста Андрей утверждает, что его состояние не ухудшилось, оно остается стабильным. В реанимационное отделение его перевели по итогам полного обследования.
"Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика", — сказал Андрей Караченцов.
В понедельник известный актер был госпитализирован в отделение нейрохирургии. По данным его сына, это было необходимо для планового обследования. Планировалось, что больнице артист должен находиться около двух недель.
В феврале Караченцов был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с участием двух машин в Щелковском районе Подмосковья.
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Сын артиста, напротив, утверждает, что его состояние здоровья остается стабильным.
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