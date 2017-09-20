СМИ: Николая Караченцова перевели в реанимацию

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Состояние народного артиста России Николая Караченцова ухудшилось, в связи с чем его перевели в реанимационное отделение, сообщили в четверг РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Его состояние тяжелое, он в реанимации", — рассказали собеседники агентства.

Сын артиста Андрей утверждает, что его состояние не ухудшилось, оно остается стабильным. В реанимационное отделение его перевели по итогам полного обследования.

"Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика", — сказал Андрей Караченцов.

В понедельник известный актер был госпитализирован в отделение нейрохирургии. По данным его сына, это было необходимо для планового обследования. Планировалось, что больнице артист должен находиться около двух недель.

В феврале Караченцов был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с участием двух машин в Щелковском районе Подмосковья.