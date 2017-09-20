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Калифорния против стены на границе с Мексикой

21.09.2017 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Руководство штата Калифорния планирует заблокировать план президента Дональда Трампа по строительству стены вдоль американо-мексиканской границы. Соответствующий документ подали в суд Сан-Диего 20 сентября.

Калифорния против стены на границе с Мексикой
© REUTERS/ JOSE LUIS GONZALEZ
Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

"Проект нарушает десятую поправку Конституции и ряд законов штата, а не только федеральный закон, и это сказывается на нашем штате. Президент пытается сделать то, что может сделать только конгресс", — рассказал журналистам генеральный прокурор штата Хавьер Бесерра.

Президент Дональд Трамп инициировал строительство стены на границе с Мексикой сразу после вступления в должность президента США, несколько пробных участков уже были возведены. Таким образом Трамп планирует снизить уровень нелегальной миграции. Изначально президент предполагал, что за строительство стены заплатит Мексика, однако руководство страны отказалось участвовать в финансировании проекта.

Большинство демократов в конгрессе США также отвергли план Трампа, так что пока остается неясным, каким образом планируется финансировать строительство стены. Тем не менее, администрация Трампа продолжает сообщать о создании прототипов и объявила тендер на строительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор штата планирует заблокировать проект строительства стены на американо-мексиканской границе через суд.

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