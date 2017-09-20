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Стройка века: сроки строительства офиса Газпрома продлят до 2020 года

21.09.2017 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Строительство многофункционального комплекса "Газпром центра" в Минске будет продолжено, а его сроки продлят, как ожидается, до 2020 года, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

Стройка века: сроки строительства офиса Газпрома продлят до 2020 года
© Sputnik/ Виктор Толочко
Проект башни Газпрома в Минске пересмотрят и, возможно, удешевят

Строительство офиса Газпрома в Минске, который начали возводить на месте бывшего Московского автовокзала, было приостановлено год назад из-за споров вокруг цены на энергоносители между Москвой и Минском. Тогда белорусская дочка Газпрома недополучила от Беларуси порядка 800 миллионов долларов из-за разницы в трактовке цен на российский газ, которая возникла между властями республики и российским газовым монополистом. Российский "Газпром" приостановил тогда финансирование ряда проектов, в том числе стройку на улице Филимонова.

"Сроки строительства многофункционального комплекса "Газпром центр" в Минске предполагается продлить до 2020 года. Сейчас завершается процедура выбора генерального подрядчика. Ожидается, что ее результаты станут известны в октябре", — сообщили в Мингорисполкоме.

Там добавили, что белорусское ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" планирует продолжить работы на объекте в начале 2018 года.

Как ранее сообщал Sputnik, многофункциональный комплекс "Газпром центр" построят в северо-восточной части Минска в границах проспекта Независимости и улицы Филимонова на месте бывшего автовокзала "Московский". На земельном участке площадью 8,27 га предполагается разместить административно-офисные здания, гостиничный комплекс с конгресс-центром, спортивный, детский учебно-развивающий, медицинский центры, амфитеатр, зону отдыха для горожан, надземный и подземный паркинги.

Строительство объекта началось в 2015 году, в 2016-м работы были приостановлены.

Ранее в Минстройархитектуры сообщали, что Газпром рассматривает проектную документацию и решения по этому проекту. В министерстве не исключили, что "возможно удешевление и уменьшение глобальности этого проекта", в том числе за счет уменьшения этажности основного здания.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас Мингорисполком завершает процедуру выбора генподрядчика, результаты станут известны в октябре.

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