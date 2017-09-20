Лучшая сторона. Старинные фотографии белорусов на фоне ковров и покрывал

Когда в старину в белорусской глубинке появлялся фотограф — это было примечательным событием. Люди надевали лучшие платья и рубахи, прихорашивались, собирались всей семьей и внимательно вглядывались в объектив. Во многих домашних архивах сохранились старые черно-белые портреты на фоне домотканых ковров и покрывал. Фотографии, которые отражают эту традицию, представлены на выставке «Лучшая сторона».





Выставка проекта ВЕХА «Лучшая сторона» сейчас проходит в рамках фестиваля «Месяц фотографии в Минске».

— Снимки на фоне домотканых ковров и покрывал — интересное явление в портретной фотографии белорусов приблизительно до середины ХХ века, — рассказывает Анна Бунделева, куратор выставки «Лучшая сторона».

Культурным проектом занимаются еще Леся Пчелка и Александр Лучина, коллеги работают со старыми снимками, помогают восстанавливать семейные архивы.





— Началась наша коллекция с нескольких фотографий, которые нашлись в семейном архиве Леси Пчелки, — рассказывает Анна. — Они были сделаны в Будславе (Мядельский район Минской области). Потом мы стали спрашивать похожие снимки у друзей и знакомых, люди охотно ими делились.





Немало фотографий передали из городов и деревень Брестской области. Снимками поделился Глубокский историко-этнографический музей — фотографии оттуда сделаны в том же районе Витебской области. Помогал со сбором фотодокументов и Белорусский архив устной истории.





Такие фотографии это еще и возможность познакомиться со временем, в котором жили люди с портретов. Здесь можно увидеть необычные теперь предметы одежды и быта.





Не однообразны и сами сюжеты: на снимках свадьбы и даже похороны.





Процесс фотосъемки для людей на фото был ритуалом, как и рассматривание снимка потом. Такое отношение к фотографии — это то, что мы утратили в цифровую эпоху, говорят организаторы.

В экспоции «Лучшая сторона» — 10 снимков.

— Наряду с семейными фотографиями на фоне домотканых ковров, мы выставляем и сами домотканые ковры, такие же аутентичные, как и фотографии. Они сами по себе уже являются произведением искусства и заслуживают отдельного внимания, — рассказывает Анна Бунделева.





Всего в коллекции сегодня больше 60 семейных портретов на фоне домотканых ковров и покрывал. Команда продолжает собирать снимки на эту тему. Если они у вас есть, присылайте по почте: veha.mytree@gmail.com

Экспозицию проекта ВЕХА «Лучшая сторона» можно увидеть до 6 октября («Сталоўка XYZ» ул. Фабрициуса, 4 3). Вход по билетам .





В подборке использованы фотографии из семейных архивов Леси Пчелки, Алексея Сергиени, Зьмитрака Буглака, Анастасии Данилович, семьи Чопчицов-Котовичей, Белорусского архива устной истории, Глубокского историко-этнографического музея.























































