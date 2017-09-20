Воротник из черного каракуля, золотистое шитье. У сотрудников минского метро появится новая форма

У работников минского метро появится новая форма. Одежду и знаки различия особым указом утвердил Александр Лукашенко. Цель нового облика — подчеркнуть имидж столичной подземки.



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документ о новой форменной одежде и знаках различия работников Минского метрополитена опубликован на сайте pravo.by.

В метрополитене TUT.BY объяснили, что новая форма и знаки различия появятся не сразу.

— Форму будут шить постепенно, это процесс долгий. Цель нововведений — подчеркнуть имидж столичной подземки.

В указе президента № 335 сказано, что финансироваться затраты на новую одежду и знаки отличия будут в порядке, установленном Минским горисполкомом. который устанавливается Минским горисполкомом, «за счет средств Минского метрополитена и собственных средств его работников».

Мингорисполкому поручено за три месяца определиться, работники каких должностей метро имеют право носить форму, утвердить для них знаки различия, разработать правила ношения одежды и нормы снабжения ей.

Документ подробно расписывает, как будет выглядеть новая форменная одежда: от фасонов пальто до галстуков и платков. Основной цвет — темно-синий.

Например, у мужчин будут двубортные прямые пальто из сукна темно-синего цвета, с воротником из меховой овчины черного цвета. У женщин — пальто похожие, но полуприталенные.

Из одежды предусмотрены также плащи, демисезонные и летние куртки, джемперы, блузы, сорочки.

Из сносок в документе следует, что у директора, главного инженера, их заместителей, а также главного ревизора по безопасности движения поездов на пальто будет воротник из натурального каракуля черного цвета с гербовыми пуговицами, на плащах — воротник с шитьем золотистого цвета, на демисезонных куртках — тоже черный каракуль.

Костюмы — это пиджак и брюки у мужчин, жакет и брюки (или юбка) у женщин.

Предусмотрены и головные уборы. Зимние шапки, фуражки и пилотки. Тут общие моменты — темно-синий цвет, красные канты, золотистый шнур. Впрочем, у операторов ЭВМ, кассиров, контролеров и охранников на фуражках будет плетеный шнур черного цвета из искусственной кожи.

Знаки различия также прописаны. Нарукавный знак — это изображение эмблемы Минского метро. На полупогонах на плечах количество звездочек и галунов будет соответствовать должностям работников Минского метрополитена.

На кокардах стилизованно изобразят железнодорожное колесо с ободом золотистого цвета и ступицей синего цвета. В центре — буква М красного цвета с двойной каймой. Будут еще и особенные пуговицы: с изображением белорусского герба, а также с изображением молотка и французского ключа.