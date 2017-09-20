ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На железнодорожном вокзала в Гродно снова задержали эксгибициониста

21.09.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Это третий случай за последние два месяца эксгибиционизма на железнодорожных вокзалах. Не так давно в Лиде и Гродно были задержаны двое мужчин за непристойное поведение. Очередной инцидент произошел недавно в областном центре, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


48-летний мужчина решил похвастаться своим достоинством на привокзальной площади. Людей возмутило такое поведение гражданина, и они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Сейчас подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье — «Хулиганство».

Мужчине грозит ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от года до 6 лет.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это третий случай за последние два месяца эксгибиционизма на железнодорожных вокзалах. Не так давно двое мужчин в Лиде и Гродно были задержаны за непристойное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дрова и брикет в Могилевской области подорожают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика