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На железнодорожном вокзала в Гродно снова задержали эксгибициониста
21.09.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Это третий случай за последние два месяца эксгибиционизма на железнодорожных вокзалах. Не так давно
48-летний мужчина решил похвастаться своим достоинством на привокзальной площади. Людей возмутило такое поведение гражданина, и они сообщили об этом в правоохранительные органы.
Сейчас подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье — «Хулиганство».
Мужчине грозит ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от года до 6 лет.
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Это третий случай за последние два месяца эксгибиционизма на железнодорожных вокзалах. Не так давно двое мужчин в Лиде и Гродно были задержаны за непристойное...
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