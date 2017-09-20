На железнодорожном вокзала в Гродно снова задержали эксгибициониста

Это третий случай за последние два месяца эксгибиционизма на железнодорожных вокзалах. Не так давно в Лиде и Гродно были задержаны двое мужчин за непристойное поведение. Очередной инцидент произошел недавно в областном центре, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





48-летний мужчина решил похвастаться своим достоинством на привокзальной площади. Людей возмутило такое поведение гражданина, и они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Сейчас подозреваемый задержан, уголовное дело возбуждено по статье — «Хулиганство».

Мужчине грозит ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от года до 6 лет.