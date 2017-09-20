С начала грибного сезона в лесах Витебщины потерялись более 50 человек. Троих еще не нашли

В Шарковщинском, Ушачском и Городокском районах не первый день ищут заблудившихся грибников, сообщает МЧС.

Любители тихой охоты теряются в лесах региона ежедневно. Так, с начала грибного сезона заблудились более 50 человек.

С 18 сентября ищут 68-летнего пенсионера, который пошел в лес в Шарковщинском районе. В Ушачском и Городокском районах идет розыск еще двух пожилых людей, отправившихся в лес 19 сентября.

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