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На 22 сентября из-за гроз и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности
21.09.2017 16:03 — Новости Общества | Tut.by
На пятницу, 22 сентября, из-за гроз и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-западу пройдут дожди, во многих районах местами ожидаются грозы.
Ветер прогнозируется восточный 5−10 м/с, порывы — до 14 м/с, на большей части территории порывы достигнут 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10−16 °С. Днем ожидается +20−26 °С, по западу + 15−19 °С.
В Минске в пятницу температура воздуха ночью составит +13−16 °С, днем +19−21 °С.
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В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-западу пройдут дожди, во многих районах местами...
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