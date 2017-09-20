ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 22 сентября из-за гроз и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности

21.09.2017 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На пятницу, 22 сентября, из-за гроз и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-западу пройдут дожди, во многих районах местами ожидаются грозы.

Ветер прогнозируется восточный 5−10 м/с, порывы — до 14 м/с, на большей части территории порывы достигнут 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10−16 °С. Днем ожидается +20−26 °С, по западу + 15−19 °С.

В Минске в пятницу температура воздуха ночью составит +13−16 °С, днем +19−21 °С.

При сильном дожде МЧС не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

При сильном ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-западу пройдут дожди, во многих районах местами...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На железнодорожном вокзала в Гродно снова задержали эксгибициониста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика