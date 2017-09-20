На 22 сентября из-за гроз и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности

На пятницу, 22 сентября, из-за гроз и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-западу пройдут дожди, во многих районах местами ожидаются грозы.

Ветер прогнозируется восточный 5−10 м/с, порывы — до 14 м/с, на большей части территории порывы достигнут 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10−16 °С. Днем ожидается +20−26 °С, по западу + 15−19 °С.

В Минске в пятницу температура воздуха ночью составит +13−16 °С, днем +19−21 °С.

При сильном дожде МЧС не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. При сильном ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

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