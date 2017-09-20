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Сколько стоит установить во дворе фонарь, работающий на энергии солнца

21.09.2017 16:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Жильцы, в чьих дворах недостаточно освещения, могут без согласований установить в нем светильник, работающий на энергии солнца, сообщил директор ООО "Главэнерго" Феликс Масесов.

Пресс-конференция "Городская среда: пролить свет на ситуацию с темными дворами" прошла в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

По словам специалиста, интерес белорусов к "зеленой" энергетике с годами растет. В ООО "Главэнерго" зафиксирован ежегодный прирост обращений на установку автономных светильников на 20%.

Традиционно для освещения во дворах используется оборудование мощностью в 10 Ватт. В его состав входит опора, солнечная батарея, аккумулятор и накопитель.

Светильник устроен таким образом, что не расходует традиционные источники энергии, а работает от дневного света в вечернее время суток.

"Зима вносит свои коррективы. Из-за снежного покрова фонарь может прекратить работать. В таком случае устанавливается мощная батарея, энергии которой хватит на несколько суток, пока его не почистят", — пояснил собеседник агентства.

Стоимость оборудования — порядка 2,5 тысяч белорусских рублей. Срок его окупаемости составляет 12 месяцев. Вместе с тем, годной солнечная батарея может быть 25-30 лет.

По словам Феликса Масесова, согласований с городскими властями при установке автономного оборудования не потребуется.

"Вы не врезаетесь в центральную сеть города, сеть домовладения. Это отдельная автономная установка. Как правило, светильник устанавливают на козырьках подъездов, фасаде здания, бытовках, чтобы оно никому не мешало, что минимизирует споры между жильцами", — добавил Феликс Александрович.

 
Теги: Минск
 
 
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Срок окупаемости автономного светильника составляет 12 месяцев.

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