В центре Минска впервые появились вазоны с липами

Возле Александровского сквера и Дворца спорта впервые высадили липы в вазонах. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Композиции представляют собой большие вазоны диаметром 1,06 метра и высотой 1,1 метра, в которых растут липа, хризантемы и можжевельник кавказский. Пока такие кадки только две — у входа в Александровский сквер и возле Дворца спорта. Предполагается, что деревья будут расти в вазонах круглый год. Чтобы их корни не замерзли зимой, контейнеры утеплили.











В дальнейшем кронам лип из новых композиций придадут форму шара. А когда деревья вырастут и им станет тесно в вазонах, их пересадят в открытый грунт, а на их места в контейнерах высадят новые.