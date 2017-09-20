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Посольство Германии: белорусская культура не советская

21.09.2017 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. У немцев сформировалось представление о белорусской культуре отдельно от советской, уверена заместитель главы миссии в Беларуси Аня Лютер.

Недели Германии пройдут в Беларуси с 22 сентября по 31 октября и затронут не только столицу, но все области республики. Мероприятия пройдут и в районных городах, а поклонники немецкой культуры смогут послушать Баха, увидеть картины знаменитых немецких художников Эрнеста Барлаха и Кете Кольвица и даже фрагменты Библии Гутенберга и Франциска Скорины.

"Не знаю, могу ли взять на себя смелость сказать, что немецкая культура очень уж популярна в Беларуси, но что можно сказать наверняка, так это то, что уже десять лет мы предлагаем свои проекты и встречаемся с приятным интересом со стороны аудитории. Не знаю, можно ли ожидать стопроцентного приятия, в том числе из-за трагичных страниц истории, но все же интерес к немецкой культуре велик", — рассказала Sputnik заместитель главы миссии в Беларуси Аня Лютер.

Госпожа Лютер считает, что важнейший способ взаимодействия культур — изучение языков друг друга, и высоко оценивает то, что в Беларуси немецкий язык преподают в школах в качестве второго иностранного языка.

"Мы считаем, что нужно способствовать развитию языковых программ. Зная язык, белорусы могут приехать в Германию и увидеть ее собственными глазами", — считает замглавы миссии.

Она также уверена, что несмотря на то, что белорусская культура долгое время ассоциировалась с советской, за последние 25 лет ей удалось создать собственный образ.

"Представители посольства Беларуси в Германии организовывают мероприятия по популяризации белорусской культуры в Берлине. Они предлагают послушать белорусских музыкантов в Германии, посмотреть на выставки ваших художников. Это открытые мероприятия, в прошлый раз концерт устроили в центре Берлина на Фридрихштрассе, так что у немцев есть понимание того, что такое белорусская культура", — рассказала госпожа Лютер для Sputnik.

Собеседница агентства также признала, что ей нравятся небольшие белорусские города. К слову, в этом году мероприятия Недель Германии как раз и пройдут не только в столице, но и в Полоцке, Новополоцке, Пинске, Барановичах, Гомеле и других городах.

Многие белорусы приезжают в Германию по культурным программам, и в большинстве таких случаев посольство обеспечивает их бесплатными визами.

"Не могу сказать, сколько человек приехало таким образом в этом году, однако всем желающим могу сказать — добро пожаловать", — гостеприимно резюмировала Лютер.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Заместитель главы миссии Аня Лютер рассказала о восприятии немецкой культуры в Беларуси и наоборот.

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