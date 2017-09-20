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Беглого депутата Мингорсовета Петрамовича завтра доставят в суд

21.09.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен – Sputnik. Суд Первомайского района Минска в пятницу 22 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела экс-главы администрации Партизанского района Минска и бывшего депутата Мингорсовета Николая Петрамовича, сообщили в Минском городском суде.

Беглого депутата Мингорсовета Петрамовича завтра доставят в суд
© Sputnik / Виктор Толочко
Беглого депутата Мингорсовета Петрамовича будут судить в Минске

"Суд Первомайского района 22 сентября начнет рассматривать уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска", – сообщили Sputnik в четверг в Мингорсуде.

Экс-депутат обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 209 (мошенничество), ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 431 (дача взяток), а также ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст.431 Уголовного кодекса Беларуси.

В конце 2016 года средства массовой информации сообщили, что вертикальщик из Минска исчез с деньгами своих кредиторов.  Некоторые из потерпевших написали заявления в милицию, органы внутренних дел начали проверку.

Весной 2017 года Следственный комитет Беларуси проинформировал о задержании обвиняемого. Вместе с тем в правоохранительных органах не сообщили, где и при каких обстоятельствах он попался.


 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы так и не сообщили подробности задержания экс-чиновника, а также информацию о суммах, которые пытались вернуть кредиторы.

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