Беглого депутата Мингорсовета Петрамовича завтра доставят в суд

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Суд Первомайского района Минска в пятницу 22 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела экс-главы администрации Партизанского района Минска и бывшего депутата Мингорсовета Николая Петрамовича, сообщили в Минском городском суде.



© Sputnik / Виктор Толочко Беглого депутата Мингорсовета Петрамовича будут судить в Минске

"Суд Первомайского района 22 сентября начнет рассматривать уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска", – сообщили Sputnik в четверг в Мингорсуде.

Экс-депутат обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 209 (мошенничество), ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 431 (дача взяток), а также ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст.431 Уголовного кодекса Беларуси.

В конце 2016 года средства массовой информации сообщили, что вертикальщик из Минска исчез с деньгами своих кредиторов. Некоторые из потерпевших написали заявления в милицию, органы внутренних дел начали проверку.

Весной 2017 года Следственный комитет Беларуси проинформировал о задержании обвиняемого. Вместе с тем в правоохранительных органах не сообщили, где и при каких обстоятельствах он попался.



