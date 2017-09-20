Авиация Западного военного округа приступила к перебазированию на российские аэродромы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация Западного военного округа, участвовавшая в учении "Запад-2017", приступила к перебазированию на российские аэродромы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

"Авиация Западного военного округа приступила к перебазированию с территории Беларуси на российские аэродромы. Убыли самолеты оперативно-тактической авиации и вертолеты армейской авиации Вооруженных Сил России", - рассказали в военном ведомстве.

Как сообщалось, сегодня первые эшелоны российских участников совместного стратегического учения "Запад-2017" убывают на территорию России. В настоящее время осуществляется погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт.

Все подразделения Беларуси и России, принимавшие участие в учении, до 30 сентября возвратятся в места постоянной дислокации.-0-