В Гродно торжественно открыли шестиполосную магистраль, амбулаторию и новую заправку

В преддверии Дня города в областном центре торжественно открыли новые объекты инфраструктуры. Магистральной улице присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Шестиполоска переключила на себя основные транспортные потоки из микрорайона в центр города. В дальнейших планах открытие по ней троллейбусного маршрута с автономным ходом, по которому будут курсировать троллейбусы, сообщает газета «Гродненская правда».





За неделю работы в тестовом режиме путепровод перенаправил потоки из трех направлений в Ольшанку. В районе транспортной развязки открыто два подземных пешеходных перехода, к нему из нового микрорайона пролегли велодорожки. Полностью магистраль с транспортной развязкой, тремя туннелями и путепроводом построена за 41 месяц.









Также в этот день в микрорайоне Ольшанка открыли новую амбулаторию. Она разместилась на первом этаже многоквартирного жилого дома. Символический ключ от нового объекта заведующей амбулаторией Елене Андрушкевич вручил генеральный директор ОАО «Гродножилстрой» Олег Ушкевич.





В ближайшее время амбулатория будет доукомплектована недостающим оборудованием. И уже к 1 ноября она примет первых пациентов. Рассчитана амбулатория на 70 посещений в день. После открытия здесь дополнительно будут созданы еще шесть рабочих мест.





Также торжественно октрыли автозаправку. Это первая АЗС для почти тридцатитысячного населения Ольшанки. Здесь оказывается весь комплекс услуг от заправки до обеда в кафе. Созданы 12 новых рабочих мест.