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Белорусам начнут выдавать ID-карты с 1 июля 2018 года
21.09.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС) заработает 1 июля 2018 года,
По словам министра связи и информатизации Сергея Попкова, ID-карта станет полноценным средством идентификации граждан. Основных функций у нее будет две. Во-первых, она заменит белорусский паспорт. Во-вторых, станет ключом-доступом человека, чтобы получать различные электронные административные услуги.
«С 1 июля начнется коммерческая эксплуатация БИСРС, к этому сроку первые карты мы уже начнем выдавать. Этим будет заниматься МВД. Система мощнейшая, сложная, надо время, чтобы ее обкатать», — отметил он.
Напомним, ранее
Биометрический паспорт
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Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС) заработает 1 июля 2018 года.
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