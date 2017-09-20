Белорусам начнут выдавать ID-карты с 1 июля 2018 года

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС) заработает 1 июля 2018 года, сообщает БЕЛТА. Это позволит заменить внутренние паспорта белорусов на ID-карты.



Фото: Reuters

По словам министра связи и информатизации Сергея Попкова, ID-карта станет полноценным средством идентификации граждан. Основных функций у нее будет две. Во-первых, она заменит белорусский паспорт. Во-вторых, станет ключом-доступом человека, чтобы получать различные электронные административные услуги.

«С 1 июля начнется коммерческая эксплуатация БИСРС, к этому сроку первые карты мы уже начнем выдавать. Этим будет заниматься МВД. Система мощнейшая, сложная, надо время, чтобы ее обкатать», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось , что ID-карты и биометрические паспорта в Беларуси введут к 1 января 2019 года.

Биометрический паспорт позволит быстрее проходить контроль на границе. А ID-карта станет внутренним документом. На ней разместят цифровую подпись человека, что значительно расширит возможности владельца карты. Через нее, например, можно будет проводить платежи. Стоить такая карта будет одну базовую.