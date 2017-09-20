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Лучшие райцентр и агрогородок в Могилевской области отметили денежной премией

21.09.2017 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Лучшим райцентром Могилевской области власти региона назвали Белыничи. А лучшим агрогородком стал Вишово Белыничского района. Редкий случай, когда город и агрогородок одного района стали безоговорочными победителями.

Вишово имеет свои особенности. Только в этом агрогородке Могилевщины есть амфитеатр для проведения значимых местных праздников. При Вишовской школе создан музей, где, кроме экспонатов об истории хозяйства, хранятся полотна известных живописцев по итогам пленэра, организуемого колхозом «Родина». В этом году в Вишово построили пекарню. Здесь будут изготавливать хлеб по старинным рецептам.

За первое место Белыничи получили премию — три тысячи базовых величин, агрогородок Вишово — тысячу базовых. В райсовете уточнили, что в основном все средства направят на дальнейшее благоустройства.

 
 
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Часть денег власти решили потратить на благоустройство.

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