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В Гродно журналисты прочитали рэп для привлечения внимания к болезни Альцгеймера
21.09.2017 19:06 — Новости Общества | Tut.by
В Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, который отмечается 21 сентября, канал «Гродно Плюс» и рэпер Перов представили первую песню, в которой исполнителями стали белорусские журналисты. В проекте приняли участия представители различных СМИ.
Целью данного события было привлечение внимания общественности к проблеме болезни Альцгеймера.
— В шоу-бизнесе артисты часто собираются вместе, чтобы записать песню на социальную тематику, — рассказал директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергей Мазайло, — однако, мы решили привлечь к записи песни только журналистов, так как именно они являются лидерами мнений и первыми сообщают об актуальных проблемах обществу. Таким образом, те люди, чьи статьи и репортажи люди читают и слушают — «встали с обратной стороны» и заявили о весьма актуальной на сегодня проблеме.
— Идея песни родилась, когда я прочитал об одной истории, когда мужчина потерял память и весь мир для него стал буквально чужим, — говорит рэпер Перов, — и таких историй очень много. Мы должны были что-то сделать с этим.
В конце клипа появляется текст, рассказывающий о ранних симптомах болезни Альцгеймера и способах профилактики.
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В Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, который отмечается 21 сентября, канал "Гродно Плюс" и рэпер Перов представили первую песню, в...
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