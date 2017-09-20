ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно журналисты прочитали рэп для привлечения внимания к болезни Альцгеймера

21.09.2017 19:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, который отмечается 21 сентября, канал «Гродно Плюс» и рэпер Перов представили первую песню, в которой исполнителями стали белорусские журналисты. В проекте приняли участия представители различных СМИ.


Целью данного события было привлечение внимания общественности к проблеме болезни Альцгеймера.

 — В шоу-бизнесе артисты часто собираются вместе, чтобы записать песню на социальную тематику, — рассказал директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергей Мазайло, — однако, мы решили привлечь к записи песни только журналистов, так как именно они являются лидерами мнений и первыми сообщают об актуальных проблемах обществу. Таким образом, те люди, чьи статьи и репортажи люди читают и слушают — «встали с обратной стороны» и заявили о весьма актуальной на сегодня проблеме.

 — Идея песни родилась, когда я прочитал об одной истории, когда мужчина потерял память и весь мир для него стал буквально чужим, — говорит рэпер Перов, — и таких историй очень много. Мы должны были что-то сделать с этим.

В конце клипа появляется текст, рассказывающий о ранних симптомах болезни Альцгеймера и способах профилактики.

В Беларуси болезнью Альцгеймера страдают примерно 1−1,5% от общего числа жителей, 3% людей в возрасте 65 лет и старше, каждый девятый человек в возрасте от 80−89 лет и почти каждый четвертый человек в возрасте после 85 лет. Таким образом, чем человек старше, тем выше вероятность развития болезни. Организаторы акции призывают внимательнее следить за здоровьем своих близких, чтобы они могли быть полноценными членами общества многие годы.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, который отмечается 21 сентября, канал "Гродно Плюс" и рэпер Перов представили первую песню, в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно торжественно открыли шестиполосную магистраль, амбулаторию и новую заправку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика