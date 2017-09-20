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Стала известна причина эвакуации сотрудников "Яндекса" в Москве
21.09.2017 19:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Более трех тысяч человек были эвакуированы из центрального офиса "Яндекс" в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщил PR-директор интернет-компании Очир Манджиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что в офис "Яндекса" поступил анонимный звонок: неизвестный сообщил об угрозе взрыва. Сотрудники компании были оперативно эвакуированы. В зданию подъехали пожарные машины, кареты скорой помощи и сотрудники полиции. После тщательной проверки, которая заняла около двух часов, угроза взрыва не подтвердилась.
"Сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников эвакуировали", — сказал он.
Причина, по которой сработала сирена, не уточнятся.
Инцидент произошел после того, как штаб-квартиру "Яндекса" впервые посетил президент РФ Владимир Путин. Сотрудники интернет-компании рассказали главе государства, когда искусственный интеллект "съест" человеческий. Гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож выразил надежду, что такого никогда не произойдет. Однако, по его прогнозам, в ближайшее время "искусственный интеллект будет везде, во всем, что нас окружает, но его будет немного, и мы не будем этого замечать".
Кроме того, Путину продемонстрировали голосовой помощник "Алису". Российский лидер пообщался с разработкой и остался доволен презентацией. Также глава государства ознакомился с прототипом беспилотного автомобиля, которым можно управлять при помощи специального программного обеспечения.
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Более трех тысяч человек были эвакуированы из центрального офиса "Яндекс" в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщил PR-директор...
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