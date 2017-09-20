ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грибами в Могилевской области отравились 14 человек

21.09.2017 20:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За сезон в Могилевской области отравление грибами получили 14 человек. Только в сентябре за медицинской помощью обратилось 8 человек, в том числе 3 ребенка, сообщили в Могилевском областном зональном центре гигиены и эпидемиологии. Пострадавшие рассказали, что собирали съедобные грибы, в основном, боровики, маслята, подосиновики, опята, подберезовики.

Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов, отмечают специалисты.

При этом и съедобные грибы могут вызвать отравление, если они находились рядом с автодорогами, вредными промышленными предприятиями, химическими комбинатами и т.д., так как грибы накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы.

— В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы, — подчеркнула врач-гигиенист отделения гигиены питания облцентра гигиены и эпидемиологии Виктория Макаревич.

Грибы — тяжело усваиваемый продукт для человека, поэтому их не рекомендуют есть беременным и кормящим женщинам. Грибы противопоказаны детям до 8 лет независимо от способа и времени приготовления, а также людям преклонного возраста.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Симптомы отравления ядовитыми грибами могут проявиться как вскоре после их употребления (ложные опята), так и в течение 40 часов (бледная поганка). Появляются тошнота, рвота, резкие боли в желудке, головная боль, в более тяжелых случаях развиваются судороги, потеря сознания, бред, галлюцинации и др. Тяжесть отравления зависит от состояния здоровья и возраста больного, количества съеденных им грибов.

Грибы также могут быть источником ботулизма. Причем домашняя пастеризация зараженных грибов не убивает возбудителей ботулизма — в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, создаются благоприятные условия для развития микробного токсина. Поэтому, если крышка на банке вздута, тогда грибы из этой банки лучше всего выбросить.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отравление получили даже после употребления съедобных грибов - боровиков, маслят, подосиновиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Скончалась богатейшая женщина в мире Лилиан Бетанкур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика