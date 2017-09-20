Грибами в Могилевской области отравились 14 человек

За сезон в Могилевской области отравление грибами получили 14 человек. Только в сентябре за медицинской помощью обратилось 8 человек, в том числе 3 ребенка, сообщили в Могилевском областном зональном центре гигиены и эпидемиологии. Пострадавшие рассказали, что собирали съедобные грибы, в основном, боровики, маслята, подосиновики, опята, подберезовики.

Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов, отмечают специалисты.

При этом и съедобные грибы могут вызвать отравление, если они находились рядом с автодорогами, вредными промышленными предприятиями, химическими комбинатами и т.д., так как грибы накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы.

— В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы, — подчеркнула врач-гигиенист отделения гигиены питания облцентра гигиены и эпидемиологии Виктория Макаревич.

Грибы — тяжело усваиваемый продукт для человека, поэтому их не рекомендуют есть беременным и кормящим женщинам. Грибы противопоказаны детям до 8 лет независимо от способа и времени приготовления, а также людям преклонного возраста.



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Симптомы отравления ядовитыми грибами могут проявиться как вскоре после их употребления (ложные опята), так и в течение 40 часов (бледная поганка). Появляются тошнота, рвота, резкие боли в желудке, головная боль, в более тяжелых случаях развиваются судороги, потеря сознания, бред, галлюцинации и др. Тяжесть отравления зависит от состояния здоровья и возраста больного, количества съеденных им грибов.

Грибы также могут быть источником ботулизма. Причем домашняя пастеризация зараженных грибов не убивает возбудителей ботулизма — в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, создаются благоприятные условия для развития микробного токсина. Поэтому, если крышка на банке вздута, тогда грибы из этой банки лучше всего выбросить.