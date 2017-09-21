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Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования

21.09.2017 22:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Следственный комитет огласил подробности предварительного расследования уголовного дела минского гимназиста Доната Скакуна, который признан виновным в покушении на убийство преподавателя и осужден на 8 лет лишения свободы.

Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования
© Sputnik / Виктор Толочко
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Расследование этого резонансного дела занимался "убойный" отдел Следственного комитета Беларуси.

"Для расследования была создана следственная группа из сотрудников так называемого убойного отдела", — сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Евгений Архиреев.

Рассказывая о первоначальных оперативно-следственных действиях, он сообщил, что на первоначальном этапе отрабатывались различные версии покушения на преподавателя Губаревич.

"С учетом показаний свидетелей и самой потерпевшей основной рабочей версией, которая в последующем нашла свое подтверждение, рассматривалась версия о причастности к совершению данного преступления ученика 9 класса Доната Скакуна", — сказал Архиреев.

По его словам, показания потерпевшей были тщательно проверены следствием. "Следствие полагает, что ее показания являются последовательными, логичными и правдивыми", — подчеркнул он.

Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
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Замначальника УСК по Минску также отметил, что потерпевшая, "истекая кровью, сообщила коллегам и врачам о том, что преступление совершил ученик по фамилии Скакун.

Брызги крови

Касаясь вопроса о том, чья кровь была обнаружена на одежде гимназиста Скакуна, Архиреев подчеркнул, что смывы с рук обвиняемого были проведены в день совершения преступления.

"Согласно проведенным экспертизам, установлено, что смывы с левой руки Скакуна образованы в результате смешения биологического материала от Губаревич и самого обвиняемого", — отметил он.

По его словам, кровь на пиджаке, брюках, рубашке и туфлях Скакуна принадлежит потерпевшей Губаревич.

Он также подчеркнул, что генетические исследования показали, следы на одежде подростка "могли быть образованы в результате смешения биологических материалов крови Губаревич и Скакуна".

Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования
© Sputnik/ Анна Нефедова
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"Для полноты картины хочу отметить, что кровь учительницы Губаревич была обнаружена на рюкзаке Скакуна", — добавил Архиреев.

Путал след

Представители Следственного комитета рассказали, что на стадии предварительного расследования несовершеннолетний Скакун создавал себе алиби. Когда на место преступления прибыли милиционеры и на кисти правовой руки Скакуна была выявлена ссадина, он заявил, что повредил палец, перелезая через ограду школы. "Повреждение было визуально свежим. Эксперты нашли кровь на ограде школы и подтвердили, что это кровь Скакуна", — сказал Архиреев.

Он также сообщил, что следователи пришли к выводу, что Скакун принял решение покинуть место преступления, чтобы избавиться от орудия преступления, а также имитировать в присутствии постороннего лица уже имеющееся у него повреждение кисти.

"Данный вывод нашел подтверждение в показаниях одного из школьников, который встретил его в гимназии", — подчеркнул он.

Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования
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По словам замначальника УСК, Скакун не менее 7 раз просил его выйти с ним из гимназии. Как установило следствие, выйдя из здания гимназии, Скакун умышленно взялся за ограду и сообщил находившемуся с ним гимназисту, что поранил палец. "Данные действия подростка иначе как умышленным формированием алиби назвать сложно", — подчеркнул замначальника УСК.

"Виноват" Лермонтов?

Говоря о причинах и мотивах совершенного преступления, Архиреев отметил, расследованием установлено, что ученик 9 класса Скакун, "реализуя умысел на убийство преподавателя русского языка и литературы Губаревич из чувства мести якобы за необъективную оценку знаний — чтения стихотворения Лермонтова наизусть, вызов матери в школу, нанес потерпевшей с особой жестокостью не менее 17 ранений в голову, шею и грудную клетку".

По его словам, довести свой умысел до конца он не смог — учительница оказала сопротивление, позвонила родственникам, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Чистосердечное признание

Архиреев также отметил, что обвиняемый Скакун не сотрудничал со следствием. "Высказать свое отношение к предъявленному обвинению и дать показания по существу обвинения Скакун отказался. Этой позиции он придерживался на всей стадии предварительного расследования", — сказал замначальника УСК.

Дело Доната Скакуна: СК рассказал подробности расследования
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Вместе с тем он сообщил, что Скакун чистосердечно признался, что напал на учительницу. Чистосердечное признание Скакун написал на следующий день после инцидента в гимназии, сказал Архиреев. "Данное заявление он сделал добровольно, собственноручно, без какого-либо принуждения со стороны сотрудников правоохранительных органов", — сказал он.

По словам представителя СК, оно было написано в присутствии защитника, законного представителя — его отца, также педагога.

Замначальника УСК отметил, что потом на камеру Скакун подтвердил, что чистосердечное признание о совершении преступления ему никто не диктовал.

"Этот документ не расценивался следствием как доказательство вины Скакуна", — отметил заместитель начальника УСК.

Где нож?

В СК также отметили, что орудие, которым было совершено преступление, до сих пор не найдено.

По словам Архиреева, в первые дни после преступления был обнаружен нож, но потом эксперты установили, что он не имеет отношения к преступлению. Нож, которым пытались убить учителя литературы, до сих пор не найден.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы до сих пор не нашли нож, которым лицеист пытался убить учительницу.

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