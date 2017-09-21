На пригородных маршрутах с 1 октября отменяются отдельные остановки

С 1 октября на некоторых пригородных маршрутах отменются остановки, сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

Так, из схем движения автобусов № 250 «ДС Запад-3 — Лисовщина» и № 380 «ДС Запад-3 — Ислочь» исключается остановка «Птицефабрика» в обоих направлениях, автобусов № 281 «ДС Серова — Кайково», № 281у «Брилевская — Кайково», № 296 «ДС Серова — Дубовый Лес», № 308 «ДС Серова — Дергаи», № 327 «ДС Серова — Бордиловка», № 327у «Брилевская — Бордиловка» — остановка «пов. на Чуриловичи» в направлении д. Чуриловичи.

Отменяется остановочный пункт «пов. на Бордиловку» в направлении д. Бордиловка для маршрутов № 281 «ДС Серова — Кайково», № 281у «Брилевская — Кайково», № 296 «ДС Серова — Дубовый Лес», № 327 «ДС Серова — Бордиловка», № 327у «Брилевская — Бордиловка», остановочный пункт «Глебковичи» в направлении д. Липовая Колода для маршрутов № 263 «ДС Славинского — Липовая Колода», № 263а «ДС Славинского — Липовая Колода».