ID-карты, мясо с плесенью, каршеринг в Минске, храп и фото на фоне ковра - все за вчера

Вчера был Международный день мира и день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Но сегодня в мире зафиксировано почти четыре десятка горячих точек. Напоминаем вам, где и за что сегодня воюет человечество, и желаем, как бы банально это ни звучало, мирного неба над головами.
Следственный комитет вчера наконец-то раскрыл подробности громкого уголовного дела о нападении гимназиста на учительницу русского языка. В том числе рассказали, и почему при установлении истины не принимались в расчет показания полиграфа.
А в Гомелепродолжается суд по делу о порче 170 тонн мяса в холодильниках местного предприятия. Среди обвиняемых — бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, гендиректор Гомельского мясокомбината и другие. Вчера их допрашивали, и мы узнали, например, что «наличие фекалий на мясе не означает, что его повредили грызуны. Они просто могли там гулять и остановились».
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Наш политический обозреватель Артем Шрайбман проанализировал события последнего месяца, которые, по его мнению, напомнили нам реальные пределы сегодняшнего белорусского суверенитета. «Белорусский президент однажды сказал, что у нас с Россией один дом, но „мы хотим жить в отдельной квартире“. За последний месяц нам показали, какие в этом доме потолки. Если белорусская власть считает, что переросла их, ей придется выбирать — думать о переезде, начать капитальный ремонт хотя бы со смены дверных замков, либо смириться с ситуацией в надежде, что у хозяина дома не возникнет новых планов по поводу нашей жилплощади».
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Ученые рассказали, когда произойдет шестое массовое вымирание. Оказывается, за последние 540 миллионов лет Земля пережила уже пять таких, а мы и не заметили.
Столичные универмаги рассказали нам о скидочной лихорадке: оказывается, в администрациях магазинов из-за массовых акций поговаривают о разорении, а покупателям все «еще мало» распродаж. Особенно работникам торговли запомнились скидки ветеранам к 65-летию Победы: «Внучки выбирали стринги со словами: „Это моей бабушке-ветерану, очень надо“. Поначалу мы предупреждали, что покупка может быть сделана только в присутствии обладателя удостоверения. Потом закрыли глаза, потому что бездушию не было конца. Бабушку, которая лет пять не ходила, тянули в магазин чуть ли не на руках, чтобы предъявить ее вместе с удостоверением и взять шубу — конечно же, для старушки».
Но это сейчас с каждого события и путешествия у нас хранятся сотни цифровых фото. А вот когда фотограф появлялся в белорусской глубинке в старину — это было настоящим событием! Люди надевали лучшие платья и рубахи, прихорашивались, собирались всей семьей и внимательно вглядывались в объектив. Во многих домашних архивах сохранились старые черно-белые портреты на фоне домотканых ковров и покрывал. Смотрите, какая история!
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