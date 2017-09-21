ID-карты, мясо с плесенью, каршеринг в Минске, храп и фото на фоне ковра - все за вчера

Доброе утро!

Вчера был Международный день мира и день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Но сегодня в мире зафиксировано почти четыре десятка горячих точек. Напоминаем вам, где и за что сегодня воюет человечество , и желаем, как бы банально это ни звучало, мирного неба над головами.





ВАЖНОЕ

Узнали, когда белорусам начнут выдавать ID-карты вместо внутренних паспортов .

Минтруда пообещало, что до конца года в Беларуси повысят пенсии . Кстати, рассказываем, у кого они сейчас самые большие , а сколько белорусов попали в «пенсионную ловушку».

Вот какую сумму единого налога придется платить за деятельность, под которую не нужно открывать ИП. Узнали, кстати, как к послаблениям отнеслись белорусы, которых они коснулись, и попросили юриста объяснить все нюансы работы без ИП для физлиц : от взносов в ФСЗН до налога на тунеядство.





МАРТ предлагает «либерализовать» продажу алкоголя в сельской местности. И вот что планируют делать .

Следственный комитет вчера наконец-то раскрыл подробности громкого уголовного дела о нападении гимназиста на учительницу русского языка. В том числе рассказали, и почему при установлении истины не принимались в расчет показания полиграфа .

А в Гомеле продолжается суд по делу о порче 170 тонн мяса в холодильниках местного предприятия. Среди обвиняемых — бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, гендиректор Гомельского мясокомбината и другие. Вчера их допрашивали , и мы узнали, например, что «наличие фекалий на мясе не означает, что его повредили грызуны. Они просто могли там гулять и остановились».

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А вы храпите? Или рядом с вами храпит ваша вторая половинка? Тогда этот текст для вас : ЛОР рассказала нам о том, чем опасен храп и как лечить. «В нашей стране лечение синдрома апноэ проводится точно так же, как в лучших клиниках Европы и Америки. Это я вам могу сказать с достоверностью».

Наш политический обозреватель Артем Шрайбман проанализировал события последнего месяца, которые, по его мнению, напомнили нам реальные пределы сегодняшнего белорусского суверенитета . «Белорусский президент однажды сказал, что у нас с Россией один дом, но „мы хотим жить в отдельной квартире“. За последний месяц нам показали, какие в этом доме потолки. Если белорусская власть считает, что переросла их, ей придется выбирать — думать о переезде, начать капитальный ремонт хотя бы со смены дверных замков, либо смириться с ситуацией в надежде, что у хозяина дома не возникнет новых планов по поводу нашей жилплощади».

В двух километрах от озера Нарочь 20 лет назад появился уникальный для Беларуси вид поселения — экопоселок Дружный. Одним своим существованием он доказывает, что качественное и бюджетное жилье можно строить из самых простых материалов: дерева, соломы, щепы и глины. Смотрите, какие чудесные дома и какая замечательная технология !





Делимся маленькой победой наших читателей : к домам соседей хоккеиста Михаила Грабовского теперь снова могут подъехать мусоровозы и спецтехника. Проезд после нашей публикации восстановили буквально за полдня.

Ученые рассказали, когда произойдет шестое массовое вымирание . Оказывается, за последние 540 миллионов лет Земля пережила уже пять таких, а мы и не заметили.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Протестировали новую для Минска услугу каршеринга. Хотя, откровенно говоря, прочитали договор — и было страшно даже начинать. Ладно, проехали — и вот здесь обо всех плюсах и минусах, ценах и удобстве в использовании .

Столичные универмаги рассказали нам о скидочной лихорадке : оказывается, в администрациях магазинов из-за массовых акций поговаривают о разорении, а покупателям все «еще мало» распродаж. Особенно работникам торговли запомнились скидки ветеранам к 65-летию Победы: «Внучки выбирали стринги со словами: „Это моей бабушке-ветерану, очень надо“. Поначалу мы предупреждали, что покупка может быть сделана только в присутствии обладателя удостоверения. Потом закрыли глаза, потому что бездушию не было конца. Бабушку, которая лет пять не ходила, тянули в магазин чуть ли не на руках, чтобы предъявить ее вместе с удостоверением и взять шубу — конечно же, для старушки».

Снова сводки нашего Большого путешествия по США : на сей раз покажем очень разнообразную американскую природу. Приготовьтесь, будет много красивых кадров !





А вот очень яркие и веселые фото с нынешнего Октоберфеста в Мюнхене : на него съезжаются около 7 миллионов человек со всего мира и выпивают примерно столько же литров пива.

Но это сейчас с каждого события и путешествия у нас хранятся сотни цифровых фото. А вот когда фотограф появлялся в белорусской глубинке в старину — это было настоящим событием! Люди надевали лучшие платья и рубахи, прихорашивались, собирались всей семьей и внимательно вглядывались в объектив. Во многих домашних архивах сохранились старые черно-белые портреты на фоне домотканых ковров и покрывал. Смотрите, какая история !

Все новости четверга, 21 сентября

Кстати. Продолжаем следить за ассортиментом и ценами на столичной Комаровке. На сей раз пошли туда по грибы, и знаете что?! Ценник на подосиновики и боровики за неделю упал в 4 раза!

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