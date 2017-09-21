Глава троллейбусного парка прокомментировал действия водителя, который выгонял маму с дочкой

Директор брестского КУТП «Троллейбусный парк» Игорь Жминько прокомментировал «Вечернему Бресту» действия водителя троллейбуса, который в течение часа пытался выставить из салона женщину с дочкой из-за подросткового велосипеда.



Фото: Вечерний Брест

Случай произошел 16 августа. Жительница Бреста Екатерина с 12-летней дочкой купили подростковый велосипед. Доставить домой покупку решили троллейбусом, так как добираться надо было почти в другой конец города — до остановки АЛМИ. Однако на ул. Орджоникидзе водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 1, заявил пассажиркам, что они не имеют права ехать с велосипедом, и потребовал покинуть салон.

Как рассказала женщина, на их отказ выходить водитель попросил выйти всех остальных пассажиров, закрыл двери и вызвал милицию. Спор продолжался около часа, и все это время троллейбус стоял на конечной остановке. В итоге он все-таки поехал — вместе с мамой, дочкой и велосипедом.

В троллейбусном парке по данному факту проводилась служебная проверка. В результате инцидента водитель лишился части премиальных выплат.

— Мы руководствуемся «Правилами перевозок пассажиров городским электрическим транспортом», утвержденными постановлением Совета министров РБ № 1088 от 22 ноября 2014 года, — рассказал «Вечернему Бресту» Игорь Жминько. — В них написано: запрещается перевозить ручную кладь, размеры которой в сумме измерений по длине, ширине и высоте превышают 200 см. Также запрещается перевозить острые, колющие и режущие предметы без упаковки и чехлов, а также предметы и вещества, которые при перевозке могут причинить вред жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Так вот, подростковый велосипед ни по размеру, ни по безопасности не подходит под ручную кладь, которую можно перевозить в троллейбусе. Подростковый велосипед по размерам мало отличается от взрослого, и на фотографиях видно, что он занял всю площадку в салоне троллейбуса. Да и вообще: представьте ситуацию, что кто-то затаскивает велосипед в салон, цепляет педалями по ногам пассажиров, пачкает колесами их одежду… Кому это понравится?

Те же правила позволяют бесплатно перевозить в городском электрическом транспорте ручную кладь, размер которой в сумме измерений по длине, ширине и высоте не превышает 121 сантиметра, длинномерные предметы размером до 151 сантиметра, а также инвалидную коляску, детскую коляску, детский велосипед и санки. Подростковый велосипед в этот перечень не входит.

Конечно, если пассажиров в салоне было мало и велосипед действительно никому не мешал, водитель мог закрыть глаза на нарушение и позволить женщине его перевезти. С другой стороны, если водитель не будет выполнять свои должностные обязанности, он будет наказан руководством. К слову, мы его лишили части премиальных выплат за то, что невнятно объяснил пассажирке, почему он не может ее перевезти.

Сейчас мы дополнительно проводим учебу со своими водителями по разъяснению правил перевозки пассажиров, правильности их применения и по культуре поведения, исключающей какие-либо некорректные высказывания. Но вы поймите правильно: велосипед, в соответствии с Правилами дорожного движения, это тоже транспортное средство. А троллейбус для грузовых перевозок не предназначен.