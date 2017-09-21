Солнечный уикенд. Погода в Витебске на выходные

В выходные погода будет более комфортной, чем на неделе: дожди прекратятся, порывы ветра станут слабее, а главное — появится солнце. Такой оптимистичный прогноз дает Гидрометеоцентр.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 23 сентября, в Витебске будет солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11°С, днем +15…+17°С. Ветер порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, так же без осадков, ясно, ветрено. Ночью термометр покажет +8…+10°С, днем +17…+19°С.

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