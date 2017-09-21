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Директор мозырского предприятия "завысил" объемы работ на 38 тысяч рублей

22.09.2017 07:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» в отношении директора РДУП по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Мозырская передвижная механизированная колонна 27». Руководитель подозревается в преступлении коррупционной направленности, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


По оперативной информации, суть отклонений от закона, допущенных должностным лицом, заключается в подписании актов приема-сдачи строительных и иных специальных монтажных работ, которые содержали заведомо ложные сведения о завышении фактически выполненных объемов. Далее именно эти документы и предоставлялись для оплаты в ГО «Белводхоз».

Своими действиями подозреваемый причинил ущерб государственному предприятию в особо крупном размере — на общую сумму более 38 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для предварительного расследования.

 
 
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Материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для предварительного расследования.

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