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Ветрено и солнечно. Погода в Гомеле в выходные
22.09.2017 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Сентябрь по чуть-чуть подготавливает к настоящей осени — с каждым днем холоднее, ветер уже далеко не южный, а солнце играет в лужах на асфальте.
Выходные обещают быть малооблачными и не дождливыми. В субботу до +19°С, в воскресенье — около +18°С.
Однако придерживайте свои головные уборы, выходя на прогулку — возможны порывы ветра до 15 м/с.
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Сентябрь по чуть-чуть подготавливает к настоящей осени - с каждым днем холоднее, ветер уже далеко не южный, а солнце играет в лужах на асфальте.
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