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Ветрено и солнечно. Погода в Гомеле в выходные

22.09.2017 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Сентябрь по чуть-чуть подготавливает к настоящей осени — с каждым днем холоднее, ветер уже далеко не южный, а солнце играет в лужах на асфальте.


Выходные обещают быть малооблачными и не дождливыми. В субботу до +19°С, в воскресенье — около +18°С.

Однако придерживайте свои головные уборы, выходя на прогулку — возможны порывы ветра до 15 м/с.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Сентябрь по чуть-чуть подготавливает к настоящей осени - с каждым днем холоднее, ветер уже далеко не южный, а солнце играет в лужах на асфальте.

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