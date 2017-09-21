Ветрено и солнечно. Погода в Гомеле в выходные

Сентябрь по чуть-чуть подготавливает к настоящей осени — с каждым днем холоднее, ветер уже далеко не южный, а солнце играет в лужах на асфальте.





Выходные обещают быть малооблачными и не дождливыми. В субботу до +19°С, в воскресенье — около +18°С.

Однако придерживайте свои головные уборы, выходя на прогулку — возможны порывы ветра до 15 м/с.

Погода в Гомеле и области