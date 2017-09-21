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Более 2 тысяч квартир построено за январь-август в Могилевской области

22.09.2017 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 2,1 тыс. новых квартир построено организациями всех форм собственности в Могилевской области за январь-август 2017 года, сообщили в главном статистическом управлении области. Всего в эксплуатацию введено 160 тыс. кв. м общей площади жилья.


Фото: restbee.ru

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 67,5 тыс. кв. м общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки — 19,4 тыс. кв. м, в многоквартирных жилых домах в городах — 58,5 тыс. кв. м.

В сельских населенных пунктах введено в строй 20,2 тыс. кв. м жилья, или 12,6% от общего ввода по области.

 
 
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В сельских населенных пунктах введено в строй 20,2 тыс. кв. м жилья.

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