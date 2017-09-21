Ясно и ветрено. Погода в выходные на Гродненщине

В субботу синоптики обещают небольшую облачность и без осадков, в воскресенье будет ясно, но ветрено. О погоде в области сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: TUT.BY

В субботу, 23 сентября, утром и днем небольшая облачность и без осадков. Вечером — ясно. Днем будет ветрено. Синоптики обещают порывы ветра до 13 м/с. Температура ночью +13…15°С, днем до +19°С.

В воскресенье, 24 сентября, ночью — ясно. Днем синоптики обещают солнечную и теплую погоду, но снова будет ветрено — порывы ветра до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до +18°С.

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