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В Витебске мужчине предъявили обвинение за оскорбление судьи в сообщении в соцсетях
22.09.2017 10:37 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске мужчину обвиняют в оскорблении судьи в связи с осуществлением им правосудия. Мужчина разместил пост в соцсетях, который и признали оскорбительным. Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд,
По данным следствия, вечером 18 ноября 2016 года 29-летний мужчина, используя свой аккаунт в социальной сети, разместил на сайте в одной из тематических открытых групп, посвященных Витебску, комментарий, который по своему содержанию содержит лингвистические признаки оскорбления судьи.
«Подозреваемый действовал умышленно, с целью публичного оскорбления судьи города Витебска, исключительно в связи с осуществлением им правосудия — в связи с рассмотрением конкретного уголовного дела. Комментарий был доступен для публичного просмотра неограниченному кругу интернет-пользователей», — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Были проведены лингвистическая и амбулаторная судебно-психиатрическая экспертизы.
Мужчине предъявили обвинение по ст. 391 УК (Оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия).
Вину мужчина признал. Свои действия он объяснил тем, что судья ранее дважды рассматривал в отношении него дела об административных правонарушениях и, по его мнению, вынес суровое наказание.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Мужчина разместил пост в соцсетях, который и признали оскорбительным.
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