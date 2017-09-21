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Бравировал своим поступком. Минчанин наколол на вилы котенка и закопал живьем
22.09.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Минчанин на глазах у соседей заколол вилами котенка и закопал его еще живым. Шокированные очевидцы вызвали милицию. Животное извлекли на свет и отвезли в ветклинику, однако было уже поздно. Предварительный диагноз — перелом позвоночника, внутреннее кровотечение, ушиб внутренних органов. Об этом пишет «
— В субботу я ждал знакомого, поэтому поглядывал в окно второго этажа на кольцевую, — Геннадий, житель улицы Россонской деревни Цна, заметно волнуется, до сих пор переживая случившееся. — Увидел, как родственник соседа по коттеджному поселку зашел в сарай с вилами. А когда вышел… На зубцах вил мяукал и извивался маленький рыжий котенок. Я закричал: «Что вы делаете?!» Не обращая на меня внимания, сосед отнес котенка к границе участка, сбросил на землю, потом сходил за лопатой и закопал.
Геннадий вызвал милицию. Приехавшие сотрудники Советского РУВД Минска заставили соседа откопать животное. Котенок еще дышал и мяукал. Его положили на крыльцо. По настоянию Геннадия животное отвезли в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось.
Ветеринар сделал фотографии животного и предоставил их сотрудникам милиции. Он заверил также, что до случившегося котенок был совершенно здоров.
По словам Геннадия, человек, столь жестоко расправившийся с животным, не испытывал никакого раскаяния — наоборот, бравировал своим поступком и даже угрожал ему. Угрозы поступают и сейчас, так что мужчина был вынужден обратиться в милицию с еще одним заявлением.
— Материалы проверки по факту жестокого обращения с животным находятся в РУВД Советского района. По результатам ее будет дана правовая оценка действиям мужчины, — была краткой Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.
— Ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена Административным и Уголовным кодексами. Для наступления уголовной ответственности необходимо наличие одного из четырех признаков: хулиганские или низменные побуждения, корыстные цели, а также совершение деяния в присутствии заведомо малолетних, — пояснила Евгения Кабакова, адвокат специализированной юридической консультации № 2 МГКА. — Если ни один из этих признаков не будет усмотрен, наступит административная ответственность, которая влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
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Это произошло в одном из коттеджей в Цне.
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