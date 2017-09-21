В Беларусь идет бабье лето

День осеннего равноденствия ознаменуется началом продолжительной волны «бабьего лета». Благодаря скандинавскому антициклону, в выходные дни погода будет «миллион на миллион» — это когда на небе мало облаков, яркое солнце, отличная видимость и интенсивный прогрев воздуха. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Планируйте свой отдых на выходные с учетом идеальных метеоусловий», — отметил он.

В субботу, 23 сентября, преимущественно без осадков, лишь по югу Беларуси скажется влияние уходящего малоподвижного фронтального раздела. там и пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью от +7°С по северу до +16°С по югу, днем +17 +23°С.

В столице в субботу прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков Температура ночью +9 +11°С, днем +18 +20°С.

В воскресенье, 24 сентября, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +6 +13°С, днем +14 +21°С.

В Минске в воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков Температура ночью +8 +10°С, днем +17 +19°С.

Таким же будет и начало следующей недели.

В понедельник, 25 сентября, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу Беларуси небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +5 +12°С, днем +14 +21°С.

26−27 сентября — преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +4 +11°С, максимальная днем +15 +20°С.

В четверг, 28 сентября, также без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +3 +10°С, днем +13 +19°С.

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