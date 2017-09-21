Самый известный синоптик Беларуси покидает Белгидромет

Дмитрий Рябов, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды, покидает свой пост. Об этом он сообщил TUT.BY.



Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

По его словам, он должен покинуть Белгидромет. О причинах ухода самый известный синоптик Беларуси не сообщил.

Напомним, 14 сентября, назначая нового главу Минприроды, президент Беларуси раскритиковал качество прогнозов погоды.

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал президент. Он также добавил, что, читая ежедневный прогноз погоды, у него возникает желание «просто разогнать эту организацию».

Дмитрий Рябов — самое узнаваемое лицо Белгидромета: именно он чаще всего появлялся в СМИ и на телевидении.