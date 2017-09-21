Обещал подвинуть очередь на жилье. За мошенничество и взятки судят бывшего замглавы района Минска

Бывшего замглавы Партизанского района Минска Николая Петрамовича задержали в феврале 2017 года. По данным обвинения, с 2008 года по 2016 год он обманул более 30 человек на сумму около 650 тысяч долларов. По словам потерпевших, он взял в долг у разных людей большую сумму денег и исчез. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет с конфискацией имущества.





Сегодня суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего чиновника. Николая Петрамовича обвиняют сразу по нескольким статья Уголовного кодекса: ч.4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч.1, ч.2 ст. 431 «Дача взятки».

Напомним, потерпевшие в социальной сети рассказали, как бывший замглавы администрации Партизанского района и депутат Мингорсовета от Коммунистической партии взял крупные суммы и исчез . Для коллег Петрамовича это стало полной неожиданностью, потому что он был «нормальным работником». Одна из потерпевших позже объяснила, почему люди так доверяли чиновнику и отдавали ему деньги.

«Он такой деятельный был — БРСМовец — открытие, закрытие, новобранцы… За границей бывал, знает французский язык . Грамотный человек — три высших образования», — рассказывала Татьяна.

На открытое судебное заседание пришло 9 потерпевших, всего по делу проходит более 30 человек, которым обвиняемый не вернул деньги. Николай Петрамович, пока находился под стражей, заметно похудел.





Петрамовичу 39 лет. Женат, двое детей.

— Какое у вас образование? — уточняет судья.

— Высшее. Закончил Московский юридический институт, потом Академию управления, — отвечает Петрамович.

Ожидается, что сегодня в течение дня прокурор Высоцкая будет зачитывать обвинение бывшему чиновнику.

— Путем обмана завладел денежными средствами потерпевших в размере 1 миллиона 304 тысяч рублей (около 650 тысяч долларов — Прим. TUT.BY), — рассказал в суде гособвинитель.





По данным обвинения, Петрамович с 2008 года по 2016 год обманул более 30 человек. Деньги у знакомых он брал под несколькими предлогами. Одних обещал продвинуть в очереди на строительство жилья, ссылаясь на связи «с компетентными и должностными лицами» в Мингорисполкоме, мол, за определенную сумму может решить этот вопрос. Желающие быстрее решить квартирный вопрос, по данным следствия, отдавали обвиняемому от 1 до 10 тысяч долларов.

Другим знакомым он обещал пригнать машину. Цена вопроса — 8−15 тысяч долларов. Некоторые потерпевшие передавали деньги Петрамовичу по 2−3 раза. Он все время обещал из вернуть их по первому требованию, но не возвращал. Кроме того, не раз одалживал деньги для развития бизнеса и личных нужд. В обвинении также говорится о том, что Петрамович завладел чужой машиной Киа Соренто, которая в тот момент стоила 22 тысячи евро.

Деньги у потерпевших Петрамович брал на заправках, паркингах, возле административных зданий. Пока прокурор оглашает суммы, обвиняемый что-то помечает в свою тетрадь, затем начинает просматривать документы.

Самому старшему потерпевшему — 76 лет. У него бывший замглавы Партизанского района взял 3 тысячи долларов на развитие бизнеса. Люди отдавали деньги чиновнику, говорится в обвинении, потому что лично были знакомы с ним, либо его рекомендовали общие знакомые.