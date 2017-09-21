На северной окраине Пинска введен карантин из-за бешеной лисы

В северо-восточном районе Пинска введен карантин из-за бешеной лисы, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель городской ветеринарной станции Сергей Костечко.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Дикое животное поймано на окраине города, на территории гаражного кооператива № 21. Его усыпили, биологический материал отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Подозрения подтвердились — лиса была больна бешенством. В связи с этим Пинский горисполком своим решением ввел с 18 сентября месячный карантин на территории гаражного кооператива, а также в районе, ограниченном улицами Интернациональная (дома № 67, 69, 73, 77) и Клещева (дома № 1, 3, 5).

Согласно плану оперативных мероприятий, в ближайшие две недели коммунальные службы города в этой зоне должны зарегистрировать и поставить на учет всех кошек и собак, сельскохозяйственных животных. Будет производиться их вакцинация, а также отлов бродячих животных, уборка свалок, вестись разъяснительная работа среди населения. «Если в течение месяца никаких экстраординарных событий не произойдет, карантин снимут. Насколько мне известно, никаких контактов с больным животным ни у кого не было. Во всяком случае, официально к нам никто не обращался», — сказал руководитель городской ветстанции.

Последний раз карантин в Пинске вводился в августе прошлого года. Тогда в микрорайоне Жилгородок бешеная лиса забежала в частный сектор и подавила кур на одном из подворий.