ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На северной окраине Пинска введен карантин из-за бешеной лисы

22.09.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В северо-восточном районе Пинска введен карантин из-за бешеной лисы, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель городской ветеринарной станции Сергей Костечко.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Дикое животное поймано на окраине города, на территории гаражного кооператива № 21. Его усыпили, биологический материал отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Подозрения подтвердились — лиса была больна бешенством. В связи с этим Пинский горисполком своим решением ввел с 18 сентября месячный карантин на территории гаражного кооператива, а также в районе, ограниченном улицами Интернациональная (дома № 67, 69, 73, 77) и Клещева (дома № 1, 3, 5).

Согласно плану оперативных мероприятий, в ближайшие две недели коммунальные службы города в этой зоне должны зарегистрировать и поставить на учет всех кошек и собак, сельскохозяйственных животных. Будет производиться их вакцинация, а также отлов бродячих животных, уборка свалок, вестись разъяснительная работа среди населения. «Если в течение месяца никаких экстраординарных событий не произойдет, карантин снимут. Насколько мне известно, никаких контактов с больным животным ни у кого не было. Во всяком случае, официально к нам никто не обращался», — сказал руководитель городской ветстанции.

Последний раз карантин в Пинске вводился в августе прошлого года. Тогда в микрорайоне Жилгородок бешеная лиса забежала в частный сектор и подавила кур на одном из подворий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дикое животное поймано на окраине города, на территории гаражного кооператива № 21.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Щучине началось строительство современного комплекса по выращиванию шампиньонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика