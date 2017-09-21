В Щучине началось строительство современного комплекса по выращиванию шампиньонов

Инвестиционный договор был подписан между Гродненским облисполкомом и ООО «ЛОГАЛ-БИО» в августе. Для строительства выделен земельный участок площадью около пяти гектаров в районе бывшего аэродрома. Здесь уже начались работы, сообщает «Гродненская правда».





— Выбор места для строительства — не случаен, — отметил директор ООО «ЛОГАЛ — БИО» Александр Алейников. — Мы уже реализовывали на Щучинщине проект и снова выбираем этот регион, потому что местная власть здесь оказывает всяческую поддержку и очень конструктивно относится к инвесторам.

Общая мощность комплекса 2,2 тысячи тонн свежих грибов в год. В его создание инвестор планирует вложить около восьми миллионов белорусских рублей. Первую очередь — корпус площадью около семи тысяч квадратных метров построят за 13 месяцев. Кроме того, появится котельная на природном газу и будет реконструирован участок асфальтной дороги вблизи будущей фабрики грибов.