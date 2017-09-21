Очередной конец света обещают завтра, 23 сентября

Многие в эти дни с тревогой следят за новостями о будто бы приближающемся конце света. По расчетам некоторых астрологов и нумерологов, мифическая планета Нибиру должна врезаться в Землю уже 23 сентября, а от такого столкновения погибнет все живое. Так ждать ли конца света в ближайшую субботу?

Что за история с планетой Нибиру?

Сама по себе Нибиру — не выдумка современных конспирологов. О загадочной планете писали еще древние шумеры, однако позже ученые связали образ и упоминания ее с Юпитером. Предполагается, что Нибиру — огромная планета, неизвестная современным ученым.

Согласно лженаучным трактовкам, Нибиру проходит по всей Солнечной системе раз в 3600 лет — и очередное ее приближение к Земле должно уничтожить все живое, ведь планеты или столкнуться, или свою роль сыграет гипотетически огромное гравитационное поле "планеты Икс".

Почему Нибиру — это выдумка?

Существование в рамках Солнечной системы планеты подобного размера, как о ней говорят астрологи и нумерологи, невозможно с точки зрения физики. Кроме того, в NASA подчеркивают: если бы была опасность столкновения с Землей какого-либо космического объекта, об этом было бы известно уже давно.

Отрицают ученые из NASA и то, что шумерской планетой может оказаться "планета X", о существовании которой на окраине Солнечной системы не так давно начали говорить ученые. По расчетам специалистов, эта загадочная планета "Икс", если и существует, то имеет совсем другую орбиту и мала по размерам.

Ждать ли конца света 23 сентября?

Заявляющие о скором Апокалипсисе приверженцы мистических теорий говорят о том, что находят подтверждения своим словам не только в текстах древних шумеров, но и в расположении звезд, предсказаниях Ванги и Нострадамуса и даже Библии.

Впрочем, точно так же конец света из-за Нибиру на планете ожидали в 2012-м году. Как вы заметили, тогда апокалипсиса не произошло.

Кроме того, по разным причинам "конец света" предсказывали в феврале 2017 года, в 2014-м, трижды — в 2011-м и сотни раз в иные даты. На популярном сайте "Википедия" существует статья "Список дат конца света", где можно убедиться в том, что из нескольких сотен предположений о скором апокалипсисе все оказались ошибочными.