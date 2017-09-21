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"У нас же пятидневка!" Обязательно ли ученикам ходить в школу в субботу на "Час здоровья и спорта"

22.09.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Дочка минчанки Евгении учится в 9 классе. С начала учебного года Марине и ее одноклассникам объявили: в субботу в 10.50 у них в расписании «Час здоровья и спорта». Тех, кто собирается пропускать, предупредили, будут ставить двойки или «н» — непосещение. Мама с таким требованием не согласна: «На сайте министерства образования указано: посещение шестого школьного дня — дело добровольное». А если так, спрашивает она, обязательно ли ребенку иди в субботу на занятие?


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Сразу скажу, мы не специально пропускаем, — делает оговорку Евгения. — Просто у дочки суббота расписана по часам: репетитор, бассейн, и времени на «Час здоровья…» не остается. Мы не одни такие, в классе есть ребята, которые, например, занимаются хоккеем или футболом — и им тоже важнее ходить на тренировки.

На замечание Евгении, что в школе пятидневка, классный руководитель ответила: «Приходить в субботу нужно, и это не обсуждается».

— Две субботы на «Час здоровья…» дочка не ходила. В прошлую — была. Из 28 учеников пришли всего 15. Пусть четверо из них болеет, но все равно, выходит, у многих не получается, — продолжает Евгения. — Претензий детям не предъявляют, «энки» и двойки хоть и обещают, пока не ставят. Лишь без конца повторяют: ходить на занятие нужно.

С вопросом, почему детей обязали ходить в субботу на занятия, мама обратилась к администрации школы.

— Мне ответили, что школа переполнена, спортивный зал загружен и с понедельника по пятницу места, чтобы провести у девятиклассников «Час здоровья…», нет, — пересказывает полученный ответ мама. — Но я же не виновата, что у школы нет свободных спортзалов. Да и сама постановка — «обязаны и не обсуждается» меня смущает. Мы же не в армии.


Фрагмент ответа, который маме дали в школе. Скриншот документа в редакцию прислала Евгения.

Недовольная ответом школы, Евгения написала электронное обращение в Министерство образования.

— Мне сообщили, что «Час здоровья…» рекомендует проводить Минздрав, вопрос: нужно ли ходить на факультатив, если он в субботу, остался без ответа, — говорит Евгения. — Конечно, я могу на каждую субботу писать в школу записки. Но зачем это делать, если на сайте Минобра сказано, что посещение в этот день добровольное. Да и у ребенка выпускной класс, я не хочу, чтобы эта ситуация как-то отразилась на ее учебе и оценках.

В пресс-службе министерства образования пояснили, что занятие «Час здоровья…» является обязательным для посещения.

— Если у руководства школы не получается поставить его в течение пяти учебных дней, они могут перенести его как факультатив в субботу, — поясняет Людмила Высоцкая, пресс-секретарь ведомства. — При этом присутствовать на нем детям обязательно.

— Но ведь ходить в школу в субботу или нет — дело добровольное.

— Есть такая ситуация — высокая наполняемость школы. Некоторые учебные заведения перегружены, спортзал постоянно занят, и с понедельника по пятницу провести во всех классах «Час здоровья и спорта» здесь не получается. К тому же, в IX-XI классах у детей на неделе и так много уроков, чтобы их не перегружать, занятие и переносят на субботу.

В санитарных нормах и правилах сказано, что шестой школьный день должен быть разгружен. В субботу детям рекомендуют заниматься спортом, ходить на кружки и факультативы, а «Час здоровья…» — это не учебный предмет, а спортивное занятие.

— За «Час здоровья и спорта» ученикам ставят оценки?

— Нет, оценки на этом занятии не ставятся.

 
 
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Дочка минчанки Евгении учится в 9 классе СШ № 191. С начала учебного года Марине и ее одноклассникам объявили: в субботу в 10.50 у них в расписании "Час здоровья и...

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