|
Самая большая поисковая операция. В Беловежской пуще потерявшегося мальчика ищут тысячи людей
22.09.2017 12:26 — Новости Общества | Tut.by
В поисках пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка сейгодня задействованы спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники, местные жители и добровольцы, которые едут в деревню Новый Двор Свислочского района со всей Беларуси. На субботу, если поиски не дадут результата, назначен сбор всех поисково-спасательных отрядов страны.
— Это самая большая поисковая операция в нашей практике, — говорит командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган, — люди едут со всей Беларуси. Проблема в том, что добровольцев много, а людей, которые могут правильно организовать их — недостаточно. И если несколько дней назад люди приезжали хаотично, то сейчас мы просим прибывать к определенному времени. Сбор поисковых групп осуществляется около здания сельсовета в 9:00, 12:00, 15:00, 18.00. Что касается ночных поисков, то неподготовленным людям лучше в них не участвовать. Сейчас, помимо поиска мальчика, наша главная задача — обеспечить безопасность добровольцев, которые выходят в лес.
Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще
— На данный момент (10 утра 22 сентября — Прим. TUT.BY) в поисках задействовано 865 человек. Среди них — 228 сотрудников МЧС, республиканский отряд особого назначения МЧС, сотрудники милиции и военные. На место выехали наши психологи, задействована авиация, работают добровольцы. В течение дня людей, участвующих в поиске мальчика, скорее всего, станет больше, — рассказала TUT.BY официальный представитель УОМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.
Также к поискам, по просьбе спасателей, подключили беспилотники НАН Беларуси.
— Общий сбор отрядов назначен на выходные не случайно. Так мы можем привлечь к поискам большее количество людей, которые имеют профессиональные поисковые навыки. Стоит помнить, что волонтеры занимаются поисками добровольно в свое свободное время, — говорит Сергей Ковган.
Поисковики и спасатели просят добровольцев, которые едут в лес, брать с собой резиновые сапоги, непромокаемую и теплую одежду, желательно ярких расцветок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поисках пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка задействованы спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники, местные жители и добровольцы, которые едут в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии