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В субботу губернатор и мэр ответят на вопросы жителей
22.09.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 23 сентября, пройдут прямые телефонные линии с руководством области и города, сообщают сайты Брестского
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис ответит на вопросы жителей области с 9.00 до 12.00. Звонить по телефону 8 (0162) 213 121.
Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук будет принимать телефонные обращения с 9.00 до 12.00 по номеру: 8 (0162) 210 386.
Также на звонки жителей Бреста с 9.00 до 12.00 ответят глава Ленинского района города Геннадий Борисюк (телефон: 8 (0162) 210 612) и глава Московского района Вячеслав Дашкевич: 8 (0162) 424 077.
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В субботу, 23 сентября, пройдут прямые телефонные линии с руководством области и города.
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