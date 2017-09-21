В субботу губернатор и мэр ответят на вопросы жителей

В субботу, 23 сентября, пройдут прямые телефонные линии с руководством области и города, сообщают сайты Брестского областного и городского исполкомов.





Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис ответит на вопросы жителей области с 9.00 до 12.00. Звонить по телефону 8 (0162) 213 121.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук будет принимать телефонные обращения с 9.00 до 12.00 по номеру: 8 (0162) 210 386.

Также на звонки жителей Бреста с 9.00 до 12.00 ответят глава Ленинского района города Геннадий Борисюк (телефон: 8 (0162) 210 612) и глава Московского района Вячеслав Дашкевич: 8 (0162) 424 077.