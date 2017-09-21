Белорусам будет сложнее попасть в Латвию с 27 по 30 сентября

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Латвийские таможенники объявили о проведении забастовок с 27 по 30 сентября — из-за этого при пересечении белорусско-латвийской границы у граждан могут возникать проблемы.

Забастовку латыши проведут "предупредительную" — по четыре часа в указанные дни они не будут работать. Движение транспорта через пункты пропуска в эти дни будет ограничено.

Таким образом, с 27 по 30 сентября у водителей могут возникнуть трудности при попытке приехать из Беларуси в Латвию. Поток легковых автомобилей, идущий через белорусско-латвийские КПП, сравнительно невелик, однако по этому маршруту идет множество фур.

Из-за забастовок замедлится и скорость оформления документов на границе, и скорость ее пересечения.

Недовольны сотрудники латвийской таможни тем, что правительство страны уже десять лет не принимает концепцию пенсий по выслуге для сотрудников органов безопасности.