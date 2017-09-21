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День города, форум пивоваров и конец танцевального сезона. Куда пойти в Гродно в выходные
22.09.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by
В эти выходные Гродно празднует 889-летие. Кроме большого праздника в субботу, стоит также обратить внимание на первый форум домашних пивоваров, выставку «Еврорегион «Неман», детский «Книжный дворик» и закрытие сезона «Танцаў гарадзенскіх дворыкаў».
Выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2017»
Выставка пройдет в Гродно уже в 19-й раз. Она соберет несколько сотен участников из Беларуси и других стран. Кроме презентации продукции, пройдет также ярмарка туристических услуг.
Вернисаж выставки Марты Шматовой «Колеры Светы Прасторы»
Минская художница активно выставляется прежде всего в Западной Европе, поэтому не стоит пропускать возможность увидеть ее работы в Гродно.
Цирк-шапито «Дзіва»
Англоязычный дискуссионный клуб «Move on»
После летнего перерыва к работе возвращается гродненский дискуссионный клуб под руководством языкового консультанта Татьяны Соловьевой. Тема первой осенней встречи — «The changing face of education».
Спектакль «Боинг-Боинг»
Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.
Первый ежегодный фестиваль шансона
День города
На площади Советской пройдет ярмарка-фестиваль сыра и выставка-ярмарка предметов старины, там же будет работать большое кафе под открытым небом.
На улице Советской выступят уличные артисты, будет работать «Город мастеров», у МЦ «Гродно» заложат новые плиты в Аллею кино, а у фонтана у драмтеатра в 21.00 выступит «Гродненская капелла».
В течение дня тематические площадки будут работать по всему старому городу: у замков, на площади Тызенгауза, ул. Социалистической, ул. Дзержинского и в парке Жилибера.
Фестиваль красок ColorFest
На последнем в этом году фестивале красок выступит проект Piggy Bang.
Презентация романа «Сядзіба» Алеся Аркуша
Полоцкий писатель, который последние годы живет в Белостоке, представит свой четвертый роман — на этот раз с элементами мистики. Обложку украшает гравюра знаменитого гродненского художника Юрия Яковенки.
Книжный дворик
Книжный праздник для детей и их родителей. Участников ждут книжная выставка, интерактивные чтения, книжный театр, песочная анимация, презентации, мастер-классы, фотозона, игротека и живая музыка.
Сентябрьский форум домашних пивоваров
На первом в Гродно фестивале домашнего пивоварения можно будет попробовать напитки от гродненских пивоваров и познакомиться с коллекционерами пивной атрибутики.
«Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў» — закрытие сезона
Последний в этом году неформальный вечер белорусских народных танцев на свежем воздухе. Вечера проходили каждую неделю в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга».
Спектакль «№ 13»
Пьеса Рэя Куни, положенная в основу спектакля «№ 13», в 1991 году была удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года. В английской драматургии Рэй Куни считается непревзойденным мастером комедии положений. В его пьесах нелепости и случайности нагромождаются одна на другую, зритель понимает анекдотичность происходящего, но всегда с удовольствием ждет развязки.
«Квартирник» в Портале
Иван Почивалов, лидер «Некоторого отсутствия пуговиц», уже не раз выступал в «Портале», а вот Алена Кавкова — новый для площадки исполнитель. Она — представитель могилевской сцены, лидер группы «Обаяние невовлеченности».
Мастер-класс по росписи стеклянной кружки «Золотая осень»
На очередном мастер-классе от арт-студии Катерины Забелиной можно будет расписать кружку акриловыми красками в оригинальной технике. Приглашаются все желающие старше 7 лет. Все материалы (кружку, краски, кисти, палитру) предоставят организаторы. Обязательная запись по тел. +375 29 7 859 598, +375 29 9 698 094.
Спектакль «За двума зайцамі»
Пьесу украинский писатель и театральный деятель Михаил Старицкий написал еще в ХIX веке, но актуальна она по сей день. Ведь люди и сегодня любят выдавать себя за тех, кем не являются.
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В эти выходные Гродно празднует 889-летие. Кроме большого праздника в субботу, стоит также обратить внимание на первый форум домашних пивоваров, выставку...
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