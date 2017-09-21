День города, форум пивоваров и конец танцевального сезона. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные Гродно празднует 889-летие. Кроме большого праздника в субботу, стоит также обратить внимание на первый форум домашних пивоваров, выставку «Еврорегион «Неман», детский «Книжный дворик» и закрытие сезона «Танцаў гарадзенскіх дворыкаў».

Выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2017»

Где: ЦСК «Неман» Когда: 22 сентября, 10.00−18.00, 23 сентября, 10.00−14.00

Выставка пройдет в Гродно уже в 19-й раз. Она соберет несколько сотен участников из Беларуси и других стран. Кроме презентации продукции, пройдет также ярмарка туристических услуг.





Вернисаж выставки Марты Шматовой «Колеры Светы Прасторы»

Где: галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 22 сентября, 17.00

Минская художница активно выставляется прежде всего в Западной Европе, поэтому не стоит пропускать возможность увидеть ее работы в Гродно.

Цирк-шапито «Дзіва»

Где: пр-т Космонавтов, 81 (возле гипермаркета «АЛМИ») Когда: 22−24 сентября, 18.00

Новый проект цирка «Дзiва» , в основу которого легла новогодняя история «Королевство разбитых зеркал». Для этого нового шоу многие из артистов приехали в Беларусь впервые.





Англоязычный дискуссионный клуб «Move on»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 22 сентября, 19.00

После летнего перерыва к работе возвращается гродненский дискуссионный клуб под руководством языкового консультанта Татьяны Соловьевой. Тема первой осенней встречи — «The changing face of education».

Спектакль «Боинг-Боинг»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 22 сентября, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.



Фото: drama.grodno.by

Первый ежегодный фестиваль шансона

Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 22 сентября, 19.00

На сцене театра кукол выступят Алексей Ром, Владимир Ухтинский, Игорь Аксюта, Игорь Дегтярев и Татьяна Коршук (Ника).

День города

Где: центр Гродно Когда: 23 сентября, 11.00−22.00

На площади Ленина пройдет «День АМКОДОРА», где можно будет увидеть возможности техники этого производителя. Также там выступят коллективы областной филармонии и городского центра культуры, музыкальный театр «Рада», проект «Знай наших», группа «Дрозды», «No Limit Cover Band» и другие исполнители. Там же в 22.00 — фейерверк.

На площади Советской пройдет ярмарка-фестиваль сыра и выставка-ярмарка предметов старины, там же будет работать большое кафе под открытым небом.

На улице Советской выступят уличные артисты, будет работать «Город мастеров», у МЦ «Гродно» заложат новые плиты в Аллею кино, а у фонтана у драмтеатра в 21.00 выступит «Гродненская капелла».

В течение дня тематические площадки будут работать по всему старому городу: у замков, на площади Тызенгауза, ул. Социалистической, ул. Дзержинского и в парке Жилибера.





Фестиваль красок ColorFest

Где: парк Жилибера, летняя сцена Когда: 23 сентября, 12.00−20.00

На последнем в этом году фестивале красок выступит проект Piggy Bang.





Презентация романа «Сядзіба» Алеся Аркуша

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 23 сентября, 16.00

Полоцкий писатель, который последние годы живет в Белостоке, представит свой четвертый роман — на этот раз с элементами мистики. Обложку украшает гравюра знаменитого гродненского художника Юрия Яковенки.

Книжный дворик

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 23 сентября, 12.00

Книжный праздник для детей и их родителей. Участников ждут книжная выставка, интерактивные чтения, книжный театр, песочная анимация, презентации, мастер-классы, фотозона, игротека и живая музыка.





Сентябрьский форум домашних пивоваров

Где: гастробар «Гудини», ул. Ленина, Когда: 23 сентября, 19.00

На первом в Гродно фестивале домашнего пивоварения можно будет попробовать напитки от гродненских пивоваров и познакомиться с коллекционерами пивной атрибутики.

«Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў» — закрытие сезона

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 23 сентября, 18.00

Последний в этом году неформальный вечер белорусских народных танцев на свежем воздухе. Вечера проходили каждую неделю в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга».





Спектакль «№ 13»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 23 сентября, 19.00

Пьеса Рэя Куни, положенная в основу спектакля «№ 13», в 1991 году была удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года. В английской драматургии Рэй Куни считается непревзойденным мастером комедии положений. В его пьесах нелепости и случайности нагромождаются одна на другую, зритель понимает анекдотичность происходящего, но всегда с удовольствием ждет развязки.

«Квартирник» в Портале

Где: тайм-кафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 23 сентября, 19.00

Иван Почивалов, лидер «Некоторого отсутствия пуговиц», уже не раз выступал в «Портале», а вот Алена Кавкова — новый для площадки исполнитель. Она — представитель могилевской сцены, лидер группы «Обаяние невовлеченности».

Мастер-класс по росписи стеклянной кружки «Золотая осень»

Где: Go-go pizza, ул. Маркса, 10 Когда: 24 сентября, 15.00

На очередном мастер-классе от арт-студии Катерины Забелиной можно будет расписать кружку акриловыми красками в оригинальной технике. Приглашаются все желающие старше 7 лет. Все материалы (кружку, краски, кисти, палитру) предоставят организаторы. Обязательная запись по тел. +375 29 7 859 598, +375 29 9 698 094.

Спектакль «За двума зайцамі»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 24 сентября, 19.00

Пьесу украинский писатель и театральный деятель Михаил Старицкий написал еще в ХIX веке, но актуальна она по сей день. Ведь люди и сегодня любят выдавать себя за тех, кем не являются.



