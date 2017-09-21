Президент поднимет зарплаты ученым

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Указ президента о повышении зарплат ученым разрабатывают в Беларуси, заявил журналистам в пятницу председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков.



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Весной этого года президент Александр Лукашенко уже высказывался о зарплатах белорусских ученых: по его словам, исследователи должны получать больше, однако только при условии наличия соответствующего результата. Вскоре вопрос с зарплатами для научных кадров может быть решен.

"Ведется работа над указом о повышении зарплат ученых. Планируется, что этот указ будет принят до II Съезда ученых Беларуси", — сказал в пятницу журналистам Гусаков.

Подробностей разработки указа глава НАН Беларуси пока не огласил. По его словам, Съезд ученых, до которого вопрос должен быть решен, запланирован на начало декабря 2017 года.

Второй республиканский Съезд ученых станет площадкой для подведения итогов проходящего в Беларуси года науки. Предполагается, что в съезде участие примут более двух тысяч исследователей из всех регионов Беларуси.