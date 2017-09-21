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В Воложине за мошенничество 4 года колонии получила директор дома престарелых "Семейный причал"

22.09.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Воложинского района приговорил 46-летнюю директора и соучредителя частного дома престарелых «Семейный причал» к четырем годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Об этом 22 сентября рассказал kraj.by прокурор Воложинского района Сергей Габрукович, который поддерживал в суде государственное обвинение.

Дом престарелых «Семейный причал» находится в деревне Войганы Воложинского района.

Суд признал директора виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и согласился с выводами следствия о том, что обвиняемая незаконно сняла со счета умершей пенсионерки и присвоила около 40 тысяч рублей. Бабушка доживала свои дни в «Семейном причале».

Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

— Во время следствия обвиняемая находилась на свободе под подпиской о невыезде, — рассказывает Сергей Габрукович. — После объявления приговора директора дома престарелых заключили под стражу в зале суда.

Суд установил, что пенсионерка при жизни выписала директору доверенность на право распоряжения имуществом. Когда бабушка умерла, доверенность автоматически утратила свою силу. Несмотря на это, обвиняемая по ней сняла деньги со счета своей бывшей подопечной.

Незаконные действия директора дома престарелых стали известны, когда в милицию обратилась внучка умершей пенсионерки, ее наследница.

Сергей Габрукович отметил, что в суде обвиняемая не признала свою вину в мошенничестве. Она утверждает, что деньги не присваивала, а потратила их на нужды дома престарелых.

Интернат «Семейный причал» в Войганах продолжает работать. Соучредителем этого частного унитарного предприятия является бывший муж обвиняемой, который, по мнению следствия, не причастен к этой истории.

 
 
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