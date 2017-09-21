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Соцсети о Дмитрии Рябове: уходит эпоха

22.09.2017 13:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Многие белорусские пользователи социальных сетей расстроены из-за того, что самый известный синоптик Дмитрий Рябов уходит из Белгидромета.

Рябов о своем уходе с поста главного синоптика Беларуси объявил в пятницу: он написал заявление на увольнение. О причинах подобного шага, как и о том, кто заменит его на посту, пока ничего не известно.

​Многих белорусов новость об уходе Рябова с должности расстроила: в социальных сетях они признаются, что вместе с синоптиком уходит целая эпоха: много лет он рассказывал всей стране о том, надо ли брать с собой зонтики.

​Дмитрий Рябов работал в Белгидромете более десяти лет — именно он часто рассказывал по телевидению и всем изданиям о погоде, а белорусы прозвали его "народным синоптиком". Его прогнозы не всегда совпадали с погодой за коном, зато были очень образными и поэтическими.

Не так давно с критикой качества прогнозов погоды в Беларуси выступил президент Александр Лукашенко — в ходе общения с новым главой Минприроды>>

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новость о том, что самый известный синоптик страны уходит из белгидромета, потрясла белорусов, у которых прогноз погоды ассоциировался с фамилей Рябов.

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