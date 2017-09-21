Известный синоптик Дмитрий Рябов покидает Белгидромет

Дмитрий Рябов. Фото из архива

22 сентября, Минск /Яна Гребнева - БЕЛТА/. Дмитрий Рябов покидает Белгидромет. Об этом самый известный белорусский синоптик сообщил корреспонденту БЕЛТА.

Перед своим уходом он составил для белорусов последний прогноз погоды. К счастью для жителей нашей страны, данный прогноз должен воодушевить тех, кто устал от дождливой погоды. В Беларусь пришло "бабье лето", это могли заметить все, кто сегодня побывал на улице и насладился теплом. Яркое солнце действительно греет в эту сентябрьскую пятницу, что, конечно же, не может не радовать.

Выходные также будут теплыми, днем температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла, в южных регионах — до 23. Сильный дождь, который портил настроение в начале этой недели, в ближайшие два дня не помешает отдыху граждан, лишь в юго-западных районах могут пройти кратковременные дожди.-0-