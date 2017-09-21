22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, прокомментировал периодические очереди грузового транспорта в пунктах пропуска. Вопросы оперативной работы таможенных органов, прежде всего автоматизации на границе, стали одной из тем во время рабочей встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителем ГТК.

"Чтобы не было к нам претензий, что очереди большие, совершенствуем ли мы эту работу по контролю на границе и пропуску товаров, физических лиц и транспорта? Как у нас обстоят здесь дела?" - поинтересовался глава государства во время рабочей встречи.

Комментируя журналистам этот вопрос по итогам доклада, Юрий Сенько отметил, что частично вопрос очередей должен решаться в том числе на белорусской стороне. "Вопрос частично и к нам. Основные вопросы по польскому направлению у нас решены. Как правило, в этом году у нас очередей не возникало по грузам. Незначительные были нюансы, связанные с работой в выходные дни. Это физические лица, которые выезжают за границу и возвращаются обратно. Небольшие, скажем, очереди, - сказал он. - Есть вопросы, связанные с литовским и латвийским направлением. Это пункты пропуска "Каменный Лог" и "Урбаны", где требуется частично видоизменить инфраструктуру. Часть инвестиций уже найдена за счет международной технической помощи. Частично эти вопросы будут решены за счет национального бюджета".

Руководитель ГТК убежден, что уже в 2018 году удастся усовершенствовать инфраструктуру пунктов пропуска на соответствующих направлениях и приспособить ее для большего количества пересечений границы. "Тем более что латвийское направление очень важно с точки зрения проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, который мы будем проводить совместно с Латвией, II Европейских игр в 2019 году. Пассажиропоток, естественно, будет возрастать. Поэтому мы должны быть готовы к обработке всех потоков, которые будут на этом направлении", - заметил Юрий Сенько.

Он отметил, что некоторое повышение качества работы в пунктах пропуска стало возможным за счет автоматизации определенных процессов, перехода на электронное декларирование. "На сегодняшний день бизнес работает с таможней уже практически в 99,5% как по экспорту, так и по импорту. Это дает возможность увеличить скорость передачи информации, обработки этих данных и принятия решения по декларациям, которые субъекты хозяйствования направляют в таможню для принятия решения", - рассказал руководитель ГТК.

Кроме этого, таможней с начала текущего года начат эксперимент по автоматическому оформлению грузов. "Невзирая на то, что проценты еще невелики - только перешагнули 10% от общего объема - за счет автоматизации процессов стало возможно только за 8 месяцев текущего года 57 тыс. деклараций оформить в так называемом "автомате". Это 3 тыс. человеко-смен", - отметил Юрий Сенько.

Внедрение технических новаций в том числе позволило оптимизировать штатную численность и структуру в таможенных органах.-0-