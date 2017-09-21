Стена Грабовского: у соседей нет претензий к звезде НХЛ

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Соседи белорусского хоккеиста Михаила Грабовского не имеют претензий к спортсмену, который построил огромную бетонную стену на дороге общего пользования, сообщает корреспондент Sputnik.

В начале этой недели в СМИ появилась информация, что известный хоккеист, который строит особняк в деревне Волковичи на берегу Птичи, соорудил семиметровый бетонный забор, захватив, по словам соседей, часть дороги.

Самозахват земли

Соседи Грабовского рассказали порталу TUT.by , что соседство со спортсменом значительно усложнило их жизнь — хоккеист захватил часть дороги, воздвигнув на ней бетонную стену. По словам местных жителей, эту дорогу они делали самостоятельно, вручную, а новый сосед взял и без спроса забрал значительную ее часть. В результате ширина дороги уменьшилась, что создает трудности в подъезде спецтехники.

Недовольные жители Волковичей начали писать жалобы во все инстанции. В итоге в конце марта специальная комиссия признала, что стена возведена незаконно и ее нужно снести, а Грабовского привлечь к административной ответственности. Кроме того, отмечалось, что запрос должен быть отправлен в природоохранную службу — хоккеист, оказывается, также захватил часть прибрежной зоны.

Но за прошедшее время (почти полгода) стену так и не снесли. Тогда соседи спортсмена снова обратились в органы власти.

Президент разрешил

После повторного обращения соседи получили ответ, который их шокировал. Минский райисполком проинформировал сельчан, что президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на предложение облисполкома о предоставлении Грабовскому занятого им участка площадью 0,02 га.

По словам председателя Щомыслицкого сельсовета Виктора Гринкевича, спорный участок раньше действительно был общей территорией, но после обращения Грабовского на месте работала комиссия, которая доложила главе государства о ситуации. После чего Лукашенко дал свою резолюцию.

"Из этого можно сделать два вывода: либо президента ввели в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную информацию, либо нас поделили на касты, предоставили более привилегированному меньшинству индульгенции, тем самым сделав необязательным исполнение закона, что никак не вяжется с заявлениями, что мы строим правовое, социально направленное государство. Я готов подать в суд", — заявил сосед Грабовского Александр Макаров.

Нас все устраивает

После того, как история получила огласку в СМИ, местные власти попытались разрешить спорный вопрос, восстановив проезд. Бетонная стена осталась стоять на месте, дорогу расширили за счет водоотводной канавы и вырубкой кустов на обочине. Кроме того, проезжую часть разравняли и засыпали щебнем.

"Меня эта стена защищает. В стену я не упираюсь, а подписи о ее сносе собирали соседи ниже — она им, может быть, мешает", — рассказала Sputnik соседка, живущая через дорогу от Грабовского, Лилия.

Собеседница агентства добавила, что стена Грабовского защищает ее от сильного ветра и лишних взглядов. Она также отметила, что дома расположены в низине, и во время проливных дождей бетонная конструкция не позволяет воде подмывать грунт.

"А кусты срезали не из-за дороги. Это сельсовет с точки зрения безопасности — они лежат на газовой трубе, а у нас, вы сами знаете, какие ветры сильные бывают. Это никак не связано с дорогой", — пояснила Лилия.

Женщина отметила, что с дорогой и раньше не было никаких проблем в плане ее размеров. Проблема состояла в том, что ее постоянно размывало дождями. По ее словам, дорогу постоянно подсыпают, но она все равно деформируется. Лилия отметила, что если бы Грабовский предложил собрать деньги на укладку асфальта, она бы с радостью выделила из пенсии необходимую сумму.

Другая соседка Грабовского Надежда Григорьевна, проживающая в конце улицы, рассказала, что у нее также нет претензий к ограждению. "Мне единственное, что не нравится, когда приезжают сюда строители, они занимают всю улицу — у нас тут тупиковая улица. В среду ко мне приезжала скорая отвезти в больницу, и ей было сложно здесь развернуться", — сказала Надежда Григорьевна.

По ее словам, это продолжается долгое время — три года. "Со мной никто не совещался, никто не предупреждал о подобных неудобствах", — продолжила пенсионерка.

"Я не могу вам так сказать, но, мне кажется, с помощью стены он просто расширил себе двор", — предположила Надежда Григорьевна.

Нет претензий к Грабовскому и у соседей выше. По их словам, построив стену, хоккеист лишь сделал лучше — холм, на котором расположен особняк, не будет так осыпаться. В целом, отметили жители Волковичей, им ничего не мешает.

Сейчас Грабовский находится в США, где он готовится к старту нового сезона НХЛ. Напомним, 33-летний хоккеист в июне подписал соглашение с новичком Лиги "Вегас Голден Найтс". Накануне команда провела выставочный поединок против "Сан-Хосе" и уступила со счетом 2:5. Грабовский участие в игре не принимал.

Ранее белорус выступал за "Торонто Мейпл Лифс", "Монреаль Канадиенс", "Вашингтон Кпэпиталз", "Нью-Йорк Айлендерс", ЦСКА и другие клубы.