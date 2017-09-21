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Зарплаты ученым повысят, но не всем

22.09.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Зарплаты белорусским ученым повысят до конца года, а уровень заработка будет зависеть от результативности, сообщил в пятницу журналистам председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков.

Сейчас специалисты готовят проект указа о повышении зарплат ученым. Впрочем, больше зарабатывать будут не все научные сотрудники, а только те, кто покажет хорошие результаты.

Зарплаты ученым повысят, но не всем
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Предполагается повышение тарифной ставки примерно в два раза, а также дифференциация оплаты в зависимости от результатов. Таким образом мы будем стимулировать производительность труда ученых, поддерживать стремление к более высоким результатам", — рассказал Гусаков.

Сами руководители после подписания президентом указа смогут решать, сколько надо будет платить разным сотрудникам на одинаковых должностях. Разбежка в зарплате сможет быть в два раза.

Какими критериями будет измеряться результативность научных исследований не в прикладных, а в гуманитарных или сугубо теоретических науках, Гусаков не уточнил.

Указ о повышении зарплат ученым, как предполагается, будет подписан президентом до декабрьского Второго Съезда ученых.

 
Теги: Минск
 
 
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Тарифную ставку для ученых поднимут почти в два раза, а также введут дифференциацию оплаты.

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